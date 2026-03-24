Đồng Nai: Kiểm tra, xử lý vụ hạ cốt nền ở xã Phú Riềng, Phú Trung khiến nhà dân cheo leo

Chiều 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở NN-MT, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường và đề xuất xử lý việc nhà dân cheo leo sau khi hạ cốt nền dự án đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân.

Cùng với việc đề xuất xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao các sở ngành rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Kết quả báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27-3.

Nhà dân tại xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai nằm chênh vênh sát mép đường sau khi đơn vị thi công hạ thấp cốt nền

Chiều cùng ngày, Phòng Kinh tế - Hạ tầng 2 xã Phú Riềng, Phú Trung, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá hiện trạng tuyến đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân khi thi công hạ cốt nền, làm nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu.

XUÂN TRUNG