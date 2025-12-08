Xử lý nhóm thanh niên “bốc đầu” xe để câu view

Ngày 8-12, Đội CSGT An Sương (TPHCM) đang tiếp tục xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô “bốc đầu” quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Cán bộ CSGT làm việc với một thanh niên

Trước đó, ngày 7-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT, Công an TPHCM phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô “bốc đầu” nguy hiểm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trên đường Song hành quốc lộ 22, đoạn qua địa bàn xã Hóc Môn.

Ngay sau đó, Đội CSGT An Sương xác minh, tra cứu thông tin phương tiện và mời người điều khiển cùng các cá nhân liên quan đến trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, các thanh niên liên quan được xác định gồm: N.P.Đ. (sinh năm 2011, ngụ xã Hóc Môn) là người điều khiển xe mô tô chở theo L.T.N. (sinh năm 2011).

Theo đó, khi lưu thông trên đường Song hành quốc lộ 22, hướng từ đường Bà Triệu về đường Lê Thị Hà, vừa qua giao lộ Bà Triệu, Đ. đã thực hiện hành vi “bốc đầu” xe như trong clip lan truyền.

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng làm rõ nhóm thanh niên đi cùng có hành vi quay phim và đăng tải clip lên mạng xã hội. Thời điểm xảy ra vụ việc, N.M.Q. (sinh năm 2006, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển xe mô tô chở theo Đ.H.P. (sinh năm 2010).

Trong đó, P. là người dùng điện thoại ghi lại cảnh Đ. “bốc đầu” xe để đăng lên mạng xã hội. Qua kiểm tra, Q. không xuất trình được giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính N.P.Đ. với các lỗi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô”; N.M.Q. lỗi “không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển”.

VĂN ANH