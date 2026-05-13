Đồng Nai: Triển khai loạt nghị quyết lớn về giao thông

Ngày 13-5, UBND TP Đồng Nai công bố các quyết định triển khai nhiều nghị quyết của HĐND thành phố liên quan các dự án giao thông trọng điểm gồm: kéo dài tuyến metro đến sân bay Long Thành, tuyến đường kết nối cầu Mã Đà với đường Vành đai 4 - TPHCM và đường trên cao dọc quốc lộ 51.

Theo đó, Quyết định 68 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính và sân bay Long Thành. Sở Xây dựng phối hợp Công ty CP Đầu tư hạ tầng Donacoop hoàn chỉnh phương án hướng tuyến, quy hoạch các khu TOD, trình cấp thẩm quyền xem xét. Dự án có tổng vốn hơn 65.537 tỷ đồng, do nhà đầu tư thu xếp vốn và được thanh toán bằng quỹ đất cùng ngân sách.

Một đoạn quốc lộ 51 qua Đồng Nai sẽ xây dựng làm cao tốc trên cao

Tại Quyết định 66, UBND TP Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lựa chọn nhà đầu tư cho dự án thành phần 1 tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, theo hình thức PPP.

Dự án thành phần 2, đoạn từ ngã ba Bà Hào đến Vành đai 4 - TPHCM, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài 44,5km, tổng vốn hơn 28.792 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư chiếm 65,35%.

Theo Quyết định 67, UBND TP Đồng Nai đề nghị Liên danh CII – CII Service - IMIC – Hạ tầng Land phối hợp Sở Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51. Dự án dài khoảng 6,2km, từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có tổng vốn đầu tư 16.406 tỷ đồng do nhà đầu tư thu xếp.

