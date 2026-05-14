TPHCM thử nghiệm đảo chiều làn xe đường Cộng Hòa sớm một ngày

Sáng 14-5, phương án tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe trên trục đường Cộng Hòa (phường Tân Bình) được lực lượng chức năng TPHCM triển khai thử nghiệm trước thời điểm vận hành chính thức một ngày.

Ghi nhận thực tế cho thấy tình hình giao thông trên toàn tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt tại các “điểm nóng” thường xuyên ùn tắc như khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, giao lộ Ấp Bắc và cửa ngõ vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Phương tiện lưu thông đảo chiều đường Cộng Hòa hướng từ đường Trường Chinh về đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong giờ cao điểm sáng, dòng phương tiện lưu thông trên đường Cộng Hòa theo cả hai hướng vào trung tâm thành phố và đi An Sương khá thuận lợi. Tại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám – nơi nhiều năm qua thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài – các phương tiện di chuyển liên tục, không xuất hiện cảnh chen chúc hay kẹt cứng như thường thấy.

Dọc tuyến từ nút giao Út Tịch đến đường Trường Chinh, lực lượng CSGT phối hợp lực lượng thanh niên xung phong và các đơn vị liên quan túc trực điều tiết từ xa, hướng dẫn người dân lưu thông theo phương án mới. Dù nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ khi phương án được triển khai thử nghiệm sớm hơn dự kiến, song nhờ công tác phân luồng rõ ràng nên giao thông nhanh chóng ổn định.

Anh Nguyễn Quang Thắng, ngụ phường Tân Bình, cho biết: “Tôi nghe thông tin ngày mai mới chính thức áp dụng làn đảo chiều nên sáng nay khá bất ngờ khi thấy CSGT điều tiết theo phương án mới. Tuy nhiên, xe chạy rất thông thoáng, qua khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám không còn cảnh phải dừng chờ kéo dài như trước”.

Tại chiều lưu thông từ trung tâm thành phố hướng ra An Sương, lượng phương tiện đông nhưng vẫn duy trì tốc độ ổn định. Khu vực giao lộ Cộng Hòa – Ấp Bắc và đoạn trước cổng doanh trại quân đội không ghi nhận ùn tắc kéo dài. Trong khi đó, chiều từ Trường Chinh hướng vào trung tâm cũng giảm đáng kể áp lực giao thông so với các ngày trước.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, tình trạng xung đột giao thông cục bộ vẫn xuất hiện tại giao lộ Cộng Hòa – 18E, khu vực cửa ngõ vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân chủ yếu do người dân dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, trong khi đoạn từ giao lộ này đến nút giao Út Tịch dài khoảng 200m chưa hoàn thiện lắp đặt dải phân cách phục vụ tổ chức làn đảo chiều. Điều này khiến dòng xe di chuyển chậm, xảy ra ùn ứ nhẹ trong một số thời điểm.

Thử nghiệm đảo chiều làn xe đường Cộng Hòa, sáng 14-5. Ảnh: QUỐC HÙNG



Để hạn chế phát sinh xung đột, lực lượng CSGT Đội Tân Sơn Nhất túc trực điều tiết tại khu vực giao lộ Cộng Hòa – 18E. Một cán bộ CSGT cho biết, dù bước đầu người dân còn bỡ ngỡ với cách tổ chức giao thông mới nhưng đa số đều chấp hành hướng dẫn, góp phần giúp việc vận hành thử nghiệm diễn ra thuận lợi.

Theo kế hoạch, từ ngày 15-5, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5km, từ nút giao Út Tịch đến Trường Chinh, sẽ chính thức được tổ chức giao thông theo mô hình đảo chiều làn xe – lần đầu tiên áp dụng tại TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá, giải pháp này nhằm tối ưu hóa mặt đường hiện hữu, nâng cao năng lực thông hành cho trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc thành phố với sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được xem là giải pháp trước mắt nhằm giảm áp lực ùn tắc kéo dài nhiều năm qua mà chưa cần mở rộng mặt đường.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống barie phân làn đảo chiều sẽ được vận hành thủ công. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để nghiên cứu phương án tự động hóa trong thời gian tới, hướng đến xây dựng mô hình điều tiết giao thông linh hoạt, phù hợp với lưu lượng phương tiện theo từng khung giờ.

QUỐC HÙNG