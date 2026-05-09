Hàng chục ngàn lượt xe lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong 10 ngày khai thác

Ngày 9-5, ghi nhận của PV Báo SGGP cho thấy, sau 10 ngày đưa vào khai thác đoạn đường cao tốc từ nút giao Long Thành (Đồng Nai) đến nút giao Quốc lộ 56 (TPHCM), tuyến đường đang vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, ghi nhận hàng chục ngàn lượt phương tiện lưu thông.

Ở nhiều khung giờ trong ngày, dòng ô tô dưới 9 chỗ nối đuôi nhau lưu thông liên tục trên tuyến. Lưu lượng phương tiện chưa quá lớn, phân bổ tương đối đồng đều, chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ tại các điểm lên xuống cao tốc.

Theo thống kê của đơn vị vận hành, từ ngày 29-4 đến 9-5, riêng chiều từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai đã ghi nhận gần 50.000 lượt phương tiện lưu thông. Trong các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lưu lượng đạt khoảng 6.000 - 7.000 lượt xe/ngày. Ở chiều ngược lại từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng phương tiện cũng đạt hàng chục ngàn lượt, cho thấy nhu cầu lưu thông trên tuyến đang tăng dần sau khi đưa vào khai thác tạm.

Các phương tiện di chuyển trên cao tốc duy trì tốc độ ổn định, hành trình thông suốt, không còn tình trạng liên tục rà phanh hay di chuyển chậm như trên Quốc lộ 51.

Đường thông thoáng, xe lưu thông thuận tiện

Dọc tuyến, hệ thống biển báo hướng đi về Vũng Tàu, Phú Mỹ và chiều ngược lại về Đồng Nai được bố trí rõ ràng. Vạch sơn phân làn, dải phân cách cùng các biển báo tốc độ được lắp đặt đầy đủ, giúp cả những tài xế lần đầu lưu thông dễ dàng nhận biết lộ trình.

Chỉ khoảng 30 phút sau khi rời Long Thành, các phương tiện đã tiếp cận khu vực nút giao Quốc lộ 56 để tiếp tục hành trình về phường Bà Rịa, phường Vũng Tàu, xã Long Hải, xã Phước Hải… tùy hướng lưu thông.

Anh Trần Thanh Hải (trú phường Bà Rịa, TPHCM), tài xế thường xuyên di chuyển giữa Long Thành và Bà Rịa, cho biết đã lựa chọn tuyến cao tốc mới ngay từ những ngày đầu khai thác. "Trước đây, tôi đi Quốc lộ 51 mất rất nhiều thời gian vì xe đông, nhiều nút giao, thường xuyên ùn tắc. Bây giờ, đi đường cao tốc, xe chạy đều hơn, thoải mái hơn. Từ Long Thành xuống Bà Rịa, tôi chỉ mất khoảng 30 phút”, anh Hải chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận, anh Lê Minh Hồng (trú phường Vũng Tàu, TPHCM) cho rằng điều thuận lợi nhất của tuyến đường mới không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển mà còn giúp hành trình ổn định hơn, tạo cảm giác thoải mái khi điều khiển phương tiện.

“Cao tốc cho phép chạy tối đa 80km/giờ nên ai đi rồi cũng cảm nhận rõ sự thuận tiện, thoải mái khi lưu thông trên tuyến đường này so với Quốc lộ 51”, anh Hồng nói.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, việc đưa đoạn tuyến vào khai thác tạm từ ngày 29-4 là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong 10 ngày đầu vận hành, các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn; các điều kiện khai thác cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông giai đoạn đầu.

Đơn vị vận hành đánh giá lưu lượng hiện nay vẫn phù hợp với năng lực khai thác. Do mới cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông trên tuyến nên quá trình vận hành nhìn chung diễn ra ổn định, chưa xảy ra ùn ứ hay sự cố lớn.

THÀNH HUY