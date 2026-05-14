Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử từ 0 giờ ngày 15-5. Thay vì phải đến ga như trước đây, hành khách có thể thực hiện đổi vé trên website bán vé chính thức dsvn.vn.

Từ ngày 15-5, hành khách được đổi vé tàu trực tuyến

Tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép hành khách thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Mỗi vé chỉ được đổi 1 lần và phải giữ nguyên thông tin hành khách, hành trình gồm ga đi, ga đến.

Mức phí đổi vé là 20.000 đồng/vé/lần; riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng là 10.000 đồng/vé/lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, mức phí trả vé là 30% giá trị vé. Các giao dịch được xác thực bằng mã OTP nhằm bảo đảm an toàn cho tài khoản và thông tin người dùng.

Trước đó, ngành đường sắt đã triển khai tính năng trả vé trực tuyến, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hành khách nhờ sự thuận tiện, nhanh chóng và chủ động.

Hành khách truy cập website dsvn.vn, chọn mục “Đổi, trả vé” và thực hiện theo quy trình 4 bước: Bước 1: Chọn đổi, trả vé Nhập thông tin vé, hệ thống tự động kiểm tra điều kiện đổi, trả vé. Bước 2: Xác nhận thông tin Hành khách kiểm tra thông tin vé mới và nhấn xác nhận. Bước 3: Xác nhận đổi vé Hành khách nhập mã OTP vào hệ thống để xác thực yêu cầu đổi vé. Bước 4: Hoàn tất Hệ thống ghi nhận yêu cầu và cập nhật thông tin vé sau khi đổi thành công.

BÍCH QUYÊN