Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẵn sàng cho ngày thông xe

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54km.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài 16km vào khai thác trước ngày 18-5.

Theo lộ trình, khi dự án nêu trên hoàn thành, người dân từ trung tâm TP Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh Biên Hòa), tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh khu vực điểm đầu của dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối khu vực trung tâm TP Đồng Nai với nút giao QL56

Sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16km để nhập làn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc đi về hướng Vũng Tàu, TPHCM.

Người dân từ trung tâm TP Đồng Nai và từ TPHCM muốn lên cao tốc sẽ qua nút giao đường Võ Nguyên Giáp trước khi nhập tuyến

Hiện nay, các thủ tục nghiệm thu, đánh giá công trình phương án đưa vào khai thác đang được chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai triển khai khẩn trương. Trong đó, phương án di chuyển từ trung tâm TP Đồng Nai, TPHCM lên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng sẽ được thông tin cụ thể.

Nhân viên hoàn tất lắp đặt bảng hiệu giao thông trên dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhân viên các đơn vị thi kiểm tra hồ sơ các hạng mục đã hoàn thành

Lắp đặt các bảng chống chói trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

XUÂN TRUNG