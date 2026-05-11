Gia Lai: Xe khách chở 12 người rơi xuống vực, nhiều người thương vong

Chiếc xe khách chở 12 người đang lưu thông trên đèo An Khê (Gia Lai) giữa khuya thì bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau, khiến xe khách lao xuống vực sâu 40m.

Sáng 11-5, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách trên đèo An Khê, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (trong đó 2 người bị thương nặng).

Clip hiện trường vụ tai nạn. Tác giả: XE THỒ

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ các nạn nhân trên xe khách

Theo báo cáo của Công an xã Bình Khê, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10-5, tại Km61+100 trên quốc lộ 19, đoạn qua xóm 2, thôn Thượng Sơn (xã Bình Khê). Thời điểm này, xe tải biển kiểm soát 77H-003… do anh Nguyễn Thanh Yên (sinh năm 1998, ở phường An Khê) điều khiển theo hướng Tây – Đông bất ngờ tông vào đuôi xe khách biển số 50H-059… do anh Phạm Thiện Tâm (sinh năm 1998, trú xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều phía trước, khiến xe khách lao xuống vực sâu.

Theo ông Nguyễn Công Đệ, thời điểm gây tai nạn xe tải bị mất thắng rồi tông vào đuôi xe khách. Trên xe khách đang chở 12 hành khách và rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Ngay khi nhận tin báo, địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ trong suốt 3 giờ để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Xe khách lao xuống vực sâu hơn 40m ở đèo An Khê

Xe tải bị biến dạng phần đầu

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong do chấn thương sọ não; 2 người bị thương nặng ở tay, chân, cổ được đưa đến đô thị Quy Nhơn (Gia Lai) cấp cứu; 2 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Sơn; 7 người còn lại bị thương nhẹ đã xuất viện.

Lãnh đạo UBND xã Bình Khê thăm hỏi, động viên các nạn nhân sáng 11-5

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai phối hợp điều tra, làm rõ.

NGỌC OAI