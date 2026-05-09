Quảng Trị: Xác minh 2 người đàn ông xóa số cứu hộ trên cao tốc

Theo nội dung clip, khoảng 9 giờ 3 phút ngày 3-5, ô tô tải BKS 73C-009.37, bên ngoài dán dòng chữ “Lốp ô tô Huấn Lệ”, di chuyển vào làn khẩn cấp. Khi xe dừng gần bảng thông báo đặt sát lan can đường cao tốc, một người từ ghế phụ nhoài ra, dùng công cụ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng.
Ít phút sau, người còn lại rời ghế lái, tiến đến bảng thông tin và tiếp tục xóa các số điện thoại. Hành vi này khiến toàn bộ số liên hệ trên bảng không còn nhận diện được. Sau đó, chiếc xe rời khỏi hiện trường.
Hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ, cứu hộ trên đường cao tốc, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hiện Khu Quản lý đường bộ II, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 - Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.