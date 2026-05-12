Ngày 12-5, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với Sở Xây dựng TPHCM cùng các đơn vị liên quan để nghe báo cáo phương án hướng tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối vào sân bay Long Thành.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai làm việc với các đơn vị của TPHCM để thống nhất hướng tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

Theo đó, dự kiến sẽ có 3 tuyến đường sắt được đầu tư, gồm: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Trong đó, đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có văn bản thỏa thuận với Ban Quản lý dự án đường sắt của Bộ Xây dựng về phương án tuyến, vị trí đặt ga, phương án kết nối.

Còn lại tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành, các bên đã cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến của 2 dự án đối với đoạn từ quốc lộ 51 đến khu vực nhà ga đặt trong sân bay Long Thành.

Cụ thể, tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ đi bên trái tuyến T1 (hướng từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành) kết nối vào khu vực nhà ga trong sân bay. Với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải tuyến T1 (hướng từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành) kết nối vào khu vực nhà ga bên trong sân bay.

Tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành, do UBND TP Đồng Nai thực hiện có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 65.573 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 44,6km. Tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến trung tâm TPHCM còn khoảng hơn 30 phút.

PHÚ NGÂN