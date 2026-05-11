Tây Ninh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng Vành đai 4 TPHCM trước ngày 12-8

Ngày 11-5, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Người dân xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh đăng ký nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Xã Mỹ Lộc

Phong trào thi đua được triển khai từ ngày 15-5 đến 12-8-2026 tại 15 xã có dự án đi qua.

Theo kế hoạch, đến ngày 30-6-2026, các địa phương phải hoàn thành thu hồi và bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời hoàn tất kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả cho người dân đạt tối thiểu 70%.

Đến ngày 12-8-2026, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành 100%, bảo đảm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị thi công. Các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng phải hoàn tất.

Đối với các khu tái định cư, các đơn vị liên quan phải hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công hạ tầng chậm nhất ngày 15-6-2026.

Các đơn vị tham gia phong trào thi đua sẽ được chấm điểm theo tiến độ thực hiện, chất lượng hồ sơ, việc tuân thủ quy định pháp luật, công tác dân vận, phối hợp liên ngành và cải cách hành chính.

Tuyến Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 74,5km, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 675ha. Trong đó, diện tích phục vụ tuyến chính khoảng 604ha. Hiện nay, các xã đang phối hợp với đơn vị liên quan kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Một số địa phương đã bắt đầu chi trả cho người dân bị thu hồi đất.

QUANG VINH