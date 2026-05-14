Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Ngày 14-5, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối sân bay, gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TPHCM. Đoàn cũng giám sát thực tế dự án đường Vành đai 3 TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Buổi sáng, đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai. Sau đó, đoàn kiểm tra tiến độ các gói thầu tại dự án sân bay Long Thành, gồm giao thông nội cảng, đường cất hạ cánh số 1, nhà ga hành khách và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, đến ngày 31-12-2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM sẽ cơ bản liên hoàn, liên thông.

Hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2 và 3. Dự án thành phần 1 dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 5-2026. Đối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, các hạng mục cuối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9-2026.

Với dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án tại sân bay Long Thành

Theo ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành, các gói thầu quan trọng của dự án đã được lập lại đường găng tiến độ, nhằm bảo đảm hoàn thành vào cuối năm 2026.

Riêng gói thầu thi công nhà ga hành khách có khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia. Đối với các thiết bị phải đặt hàng từ nước ngoài, đến nay khoảng 95% số thiết bị đã được tập kết về công trường; trong đó, đã hoàn thành lắp đặt khoảng 80% số thiết bị nhập về.

* Chiều cùng ngày, đoàn đã giám sát thực tế dự án đường Vành đai 3 TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo tiến độ thực hiện đường Vành đai 3 với Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo nhanh với đoàn tại khu vực nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến nút giao Hà Duy Phiên (đầu cầu Bình Gởi, xã Bình Mỹ, TPHCM), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, dự án Vành đai 3 đang được tăng tốc triển khai, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026 theo Nghị quyết 57 của Quốc hội. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, với khoảng 611ha đất được bàn giao phục vụ thi công.

Toàn dự án được chia thành 33 gói thầu, trong đó đã phê duyệt 29 gói xây lắp và cơ bản hoàn tất lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 18.154 tỷ đồng, tương đương 74% khối lượng xây lắp. Một số dự án thành phần đạt tiến độ cao như DATP7 đạt hơn 92%, DATP1 đạt gần 75%.

Theo kế hoạch, đến ngày 30-9-2026 sẽ hoàn thành khoảng 38,6km tuyến chính cao tốc; đến cuối năm 2026 hoàn thành toàn bộ 70,4km tuyến chính cùng khoảng 75km đường song hành và đường gom.

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đảm bảo tiến độ. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM cũng cho biết dự án gặp khó khăn do biến động giá nhiên liệu, thiếu hụt nguồn cung nhựa đường và ảnh hưởng thời tiết. Tuy nhiên, nguồn vật liệu xây dựng hiện cơ bản đã được đảm bảo. Các địa phương đang kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng khoảng 15.750 tỷ đồng vốn tiết kiệm để đầu tư thêm các hạng mục như nút giao Tân Vạn, cầu Bình Gởi 2, khu tái định cư Tân Bình và nâng cấp đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn.

Phát biểu tại các điểm khảo sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị rà soát kỹ tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thi công đồng bộ các hạng mục. Đối với sân bay Long Thành, cần đặc biệt lưu ý công tác hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhân lực vận hành để đáp ứng yêu cầu khai thác thương mại đúng kế hoạch.

Dịp này, đoàn công tác cũng thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng thi công tại các công trường trọng điểm.

XUÂN TRUNG - QUỐC HÙNG