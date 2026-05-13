Bộ Xây dựng thông tin về đề xuất "bảo hành công trình tối thiểu 10 năm"

Ngày 13-5, Bộ Xây dựng đã thông tin chính thức về đề xuất của Công ty Sơn Hải liên quan đến việc điều chỉnh quy định “bảo hành công trình tối thiểu 10 năm”.

Đoạn đường Công ty Sơn Hải cắm biển bảo hành 10 năm nhưng đã bị gỡ bỏ. Ảnh: CTV

Bộ Xây dựng khuyến khích các chủ đầu tư, nhà thầu kéo dài thời gian bảo hành các công trình, trong đó bao gồm công trình giao thông. Tuy nhiên, với đề xuất của Công ty Sơn Hải kéo dài thời gian tối thiểu bảo hành đối với toàn bộ công trình giao thông 10 năm thì cần phải nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định hiện hành, thời gian bảo hành là thời gian tối thiểu, cụ thể là 2 năm đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I sử dụng vốn đầu tư công. Trong thời gian này, nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành chất lượng công trình do đơn vị thi công theo quy định của hợp đồng. Quy định này được áp dụng trên cơ sở nghiên cứu thông lệ quốc tế, khảo sát và đánh giá phù hợp với đặc điểm của loại công trình.

Theo Bộ Xây dựng, nếu kéo dài thời gian bảo hành vượt quá chu kỳ sửa chữa định kỳ sẽ khó phân định trách nhiệm giữa lỗi thi công và hao mòn trong khai thác, có thể phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng công tác bảo trì. Hơn nữa, với đặc điểm công trình có nhiều loại, nhiều cấp, quy mô, tính chất kỹ thuật khác nhau..., việc quy định cụ thể thời hạn bảo hành tối đa hoặc tăng thời hạn bảo hành tối thiểu trong văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng chung sẽ không phù hợp.

Bên cạnh đó, nếu áp dụng cứng một mức bảo hành tối thiểu 10 năm cho toàn bộ công trình giao thông thì chi phí bảo lãnh, bảo hiểm, dự phòng rủi ro và giá dự thầu sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp đang phải chịu nhiều áp lực tăng giá nhiên liệu, vật liệu, chi phí vận tải, chi phí lãi vay.

Trước đó, Công ty Sơn Hải đã gửi văn bản đề xuất nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ từ tối thiểu 2 năm lên 10 năm. Doanh nghiệp này cho rằng, thời gian bảo hành hiện nay quá ngắn so với tuổi thọ công trình và ước tính việc kéo dài thêm 8 năm có thể giúp Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tiết kiệm hơn 100.000 tỷ đồng chi phí bảo trì.

MINH DUY