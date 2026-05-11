Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ vì nhiều vướng mắc

Sau nhiều lần lỡ hẹn, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B - tuyến giao thông huyết mạch nối Phan Thiết - Đà Lạt (Lâm Đồng) với khu vực Tây Nguyên, hiện vẫn còn nhiều ngổn ngang, bụi bặm và đối mặt không ít khó khăn về mặt bằng, địa chất thi công.

Ngày 11-5, ghi nhận dọc tuyến quốc lộ 28B, nhiều mũi thi công được triển khai liên tục, các phương tiện cơ giới hoạt động xuyên ngày để đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa.

VIDEO: Hiện trạng dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 28B tính đến thời điểm hiện tại. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Tuy nhiên, tại khu vực Km0 - Km5, mặt đường vẫn còn dang dở. Nhiều đoạn mới chỉ được phủ đá dăm, chưa thảm nhựa; hệ thống cống thoát nước, taluy vẫn thi công ngổn ngang. Mỗi khi xe chạy qua, bụi đất cuốn mù mịt, ảnh hưởng nhiều nhà dân ven đường.

“Xe chạy nhiều mà tưới nước không thường xuyên nên bụi bay mù mịt, dù cửa đóng kín nhưng trong nhà vẫn đầy bụi”, bà Lê Nguyễn Thanh Xuân, người dân xã Lương Sơn, phản ánh.

Người dân sinh sống đầu tuyến quốc lộ 28B tưới nước để hạn chế bụi. Ảnh: TIẾN THẮNG

Nhiều người dân sinh sống khu vực đầu tuyến quốc lộ 28B mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn.

Đại diện Ban Quản lý dự án 5 (Bộ Xây dựng) thông tin, hiện toàn tuyến còn khoảng 5km chưa được thảm bê tông nhựa, tập trung chủ yếu tại đoạn Km0 - Km9 qua xã Lương Sơn. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là khu vực còn tồn tại một trường hợp cản trở thi công, dù mặt bằng đã được bàn giao và cơ quan chức năng đã ban hành quyết định bồi thường.

Khu vực đầu tuyến quốc lộ 28B còn một số vướng mắc về mặt bằng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Nguyên nhân, trong quá trình thi công hệ thống thoát nước, người dân tiếp tục cản trở vì không đồng thuận với phương án xử lý cống xả.

“Đây không phải là chưa bàn giao mặt bằng mà là người dân cản trở thi công. Toàn bộ phần đất này là đất nhà nước quản lý, nhưng hiện nhà thầu chưa thể triển khai hoàn thiện hạng mục thoát nước”, đại diện Ban Quản lý dự án 5 cho biết. Trước tình hình trên, địa phương dự kiến tổ chức bảo vệ thi công vào ngày 12-5, nhằm xử lý dứt điểm vị trí này để thông toàn tuyến.

Phân luồng giao thông để thi công các hạng mục. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngoài điểm nghẽn trên, dự án còn gặp khó khăn tại khu vực Km21 do địa chất đá cứng, phải nổ mìn phá đá nên tiến độ kéo dài hơn dự kiến. Riêng hạng mục cầu cạn số 4, việc thi công các trụ T9, T10 cũng gặp nhiều trở ngại vì nền đá phức tạp.

Một khu vực chưa thể thi công do yếu tố địa chất. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại diện Ban Quản lý dự án 5 cho biết, Bộ Xây dựng đã chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện gói thầu XD02 đến ngày 30-6-2026. Đối với gói thầu XD01, chủ đầu tư cũng đã trình Bộ xem xét gia hạn cùng thời điểm. Mục tiêu trước mắt là cơ bản hoàn thành các hạng mục chính vào cuối tháng 6.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao sau cùng nhiều yếu tố khách quan như thời tiết bất lợi, phát sinh xử lý sạt lở và khó khăn địa chất, tiến độ toàn dự án tiếp tục được điều chỉnh hoàn thành dự kiến vào tháng 9-2026.

Khu vực cầu cạn số 4 gặp khó khăn vì nền địa chất phức tạp, chưa thể hoàn thành. Ảnh: TIẾN THẮNG

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng chiều dài khoảng 68km, tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, đi qua các khu vực Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn và đèo Đại Ninh. Đây được xem là tuyến kết nối chiến lược giữa khu vực duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sân bay Liên Khương đang đóng cửa để nâng cấp.

Tính đến nay, tiến độ thi công toàn dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 28B đã đạt khoảng 83% khối lượng, với giá trị thực hiện hai gói thầu xây lắp ước đạt 924/1.109 tỷ đồng. Phần tuyến chính ghi nhận kết quả khả quan: nền đường hoàn thành 99% (65,8/66,5km), lớp móng cấp phối đá dăm đạt 98% và đã thảm bê tông nhựa 61,4km mặt đường (chỉ còn lại khoảng 5,1km thi công cục bộ, chủ yếu thuộc gói thầu XD01).

Nhiều hạng mục bên đường còn ngổn ngang. Ảnh: TIẾN THẮNG

Về các hạng mục công trình, dự án đã thi công xong 197/199 cống thoát nước, cơ bản hoàn thành 10/11 cầu trên tuyến (đang hoàn thiện phần còn lại của cầu vượt đường sắt) và thông xe 5/6 cầu cạn.

Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung xử lý dứt điểm các đoạn vướng mắc mặt bằng, đồng thời gấp rút đào móng cọc hai trụ cuối (T9, T10) của cầu cạn số 4, nhằm sớm đưa dự án về đích.

TIẾN THẮNG