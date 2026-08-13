Đồng Nai: Truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ

Ngày 13-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Minh Đức, xã Lộc Tấn và phường Lộc Ninh.

Lễ truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, TP Đồng Nai

Dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và TP Đồng Nai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo Quân khu 7 tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ tháng 7 đến tháng 8-2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ CHQS TP Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, 2 hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh và 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn. Hầu hết đều chưa xác định được danh tính, quê quán.

Lãnh đạo TP Đồng Nai và Quân khu 7 tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng

Trong số 29 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này, có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN. TP Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thu nhận mẫu ADN của thân nhân để đối chiếu, từng bước xác định danh tính, trả lại tên và quê hương cho các liệt sĩ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình.

Những giây phút thiêng liêng đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như: bình tông, dép cao su, võng, tăng, ảnh chân dung, ảnh gia đình, đồng hồ, huy hiệu, lọ thuốc, lược và một cây bút khắc dòng chữ “Tiến Quy”. Những kỷ vật này là manh mối quý giá, tiếp thêm hy vọng trong hành trình xác định danh tính, quê quán và thân nhân các liệt sĩ.

Những nén nhang thơm của cựu chiến binh thắp cho các Anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bày tỏ niềm xúc động và sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí khẳng định, đón các liệt sĩ trở về, đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ là “mệnh lệnh từ trái tim”, đồng thời là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng tặng quà động viên những đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TP Đồng Nai

PHÚ NGÂN