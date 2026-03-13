Đồng Tháp: 160 cửa hàng xăng, dầu ký cam kết không giảm thời gian bán hàng

Ngày 13-3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm bình ổn thị trường, hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã và đang triển khai đồng loạt các giải pháp khảo sát, giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Các Đội QLTT tuyên truyền phổ biến quy định về mua bán xăng dầu cho doanh nghiệp và người dân

Theo đó, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đội QLTT tập trung lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác, thường xuyên có mặt theo dõi, khảo sát, giám sát, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng, dầu. Đồng thời, kiểm tra doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu nhằm phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, các Đội QLTT tuyên truyền phổ biến các quy định liên quan đến người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức. Hiện, có 160 cửa hàng xăng, dầu ký cam kết: không giảm thời gian bán hàng, lượng hàng bán ra mà không có lý do hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng; không ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chấp hành quy định về đo lường và các quy định khác liên quan…

Theo Sở Công thương Đồng Tháp, đến thời điểm hiện nay, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cơ bản vẫn được đảm bảo. Hiện có 2 thương nhân đầu mối, 10 thương nhân phân phối và 1.054 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu được phân bố tại các xã, phường, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và lưu thông hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành Công thương tỉnh sẽ tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường thực hiện giám sát tình hình kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra xử lý kịp thời các tổ chức hoạt động kinh doanh xăng, dầu có các hành vi vi phạm theo quy định.

NGỌC PHÚC