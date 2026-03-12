Tiếp tục xả Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 tăng 335 đồng/lít

Tối 12-3, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục chi Quỹ bình ổn để điều hành giá xăng dầu trong nước. Giá mới áp dụng từ 22 giờ cùng ngày.

Kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng quyết định tiếp tục chi sử dụng quỹ ở mức: xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng không chì 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa 4.000 đồng/lít, dầu madút 4.000 đồng/kg.

Sau khi chi Quỹ bình ổn, từ 22 giờ ngày 12-3, giá bán lẻ tối đa với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường nội địa được điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, giảm 447 đồng/lít so với kỳ trước, xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít, tăng 335 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít, tăng 555 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít, tăng 2.513 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg, giảm 340 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành này sẽ cao hơn đáng kể so với hiện hành, như xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít, xăng RON95-III 29.575 đồng/lít và dầu diesel 32.025 đồng/lít.

Cơ quan quản lý cho biết, cơ sở điều hành giá tối 12-3 dựa trên diễn biến thị trường xăng dầu thế giới gần đây chịu tác động của nhiều yếu tố, như căng thẳng chiến sự tại Trung Đông, gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, sự cố tại một nhà máy lọc dầu ở UAE và xung đột Nga - Ukraine. Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng.

PHÚC VĂN