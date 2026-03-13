Giá gas bán lẻ giảm sau 3 lần tăng liên tiếp

Sau ba lần điều chỉnh tăng liên tiếp từ đầu tháng 3, giá gas bán lẻ trong nước đã quay đầu giảm nhẹ. Từ ngày 13-3, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo giảm 1.500 đồng/kg, tương đương 18.000 đồng đối với bình 12kg.

Theo thông báo từ các doanh nghiệp phân phối, mức giảm được áp dụng đồng loạt với nhiều loại bình. Cụ thể, bình 6kg giảm 9.000 đồng; bình 12kg giảm 18.000 đồng; bình 22kg giảm 33.000 đồng; bình 25kg giảm 37.500 đồng; bình 45kg giảm 67.500 đồng và bình 50kg giảm 75.000 đồng. Một số thương hiệu như City Petro, Vinapacific Petro, Vimexco... cũng điều chỉnh giảm theo mức này.

Dù giá bán lẻ hạ nhiệt, các doanh nghiệp cho biết nguồn cung LPG trên thị trường vẫn chưa thật sự ổn định, còn tình trạng gián đoạn và hạn chế. Tuy nhiên, việc giá xăng dầu gần đây điều chỉnh giảm cùng với một số chi phí đầu vào hạ xuống đã tạo điều kiện để các đơn vị giảm giá bán.

Theo các đơn vị phân phối, giá bán tối đa đến tay người tiêu dùng hiện không vượt quá 296.000 đồng/bình 6kg; 532.500 đồng/bình 12kg; 1.085.000 đồng/bình 22kg; 1.233.500 đồng/bình 25kg; 1.996.000 đồng/bình 45kg và 2.217.000 đồng/bình 50kg.

Việc điều chỉnh giảm lần này phần nào giúp giảm áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng, song theo các doanh nghiệp, diễn biến giá gas thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường năng lượng thế giới.

THI HỒNG