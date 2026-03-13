Sáng nay, giá vàng giảm 1,3-1,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 13-3 tiếp tục giảm dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á đã lấy lại mốc 5.100 USD/ounce.

Sáng 13-3, giá vàng giảm 1,3-1,7 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 13-3 (giờ Việt Nam) tăng gần 35 USD lên 5.113,7 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 162,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 22,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 22 - 22,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay đã lấy lại mốc 5.100 USD/ounce. Phân tích về xu hướng giá vàng, ông Suan Teck Kin, Giám đốc khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu thuộc Ngân hàng UOB Singapore cho biết, khi chiến sự lắng dịu, giá vàng sẽ tăng trở lại vì nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vật chất vẫn rất mạnh. Cùng với đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì. Ngân hàng UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực dài hạn đối với vàng, dự báo giá vàng sẽ tăng lên 5.600 USD/ounce trong quý 3-2026 và sẽ tăng lên 6.000 USD/ounce trong quý 1-2027.

NHUNG NGUYỄN