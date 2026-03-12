Bộ Công thương ra mắt nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu

Ngày 12-3, tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Công thương đã khai trương nền tảng số phát triển thị trường nước ngoài. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Minh Xuân

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, nền tảng số được xây dựng như một cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp thông tin từ hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các đơn vị thuộc Bộ Công thương và các địa phương.

Nền tảng cung cấp dữ liệu về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách thương mại, tiêu chuẩn nhập khẩu, dữ liệu xuất nhập khẩu, cơ hội giao thương, chương trình xúc tiến thương mại và danh sách doanh nghiệp nhập khẩu uy tín tại nhiều thị trường.

Đây sẽ là kênh thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với xu hướng tiêu dùng, rào cản kỹ thuật và quy định nhập khẩu của các thị trường. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh Minh Xuân

Tại hội nghị, nhiều hiệp hội ngành hàng cũng đề xuất tăng cường các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, cho rằng cần đẩy mạnh chia sẻ thông tin về hạ tầng logistics, hệ thống cảng, hành lang vận tải và biến động cước phí tại các thị trường để doanh nghiệp xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị tăng nguồn lực cho các chương trình xúc tiến thương mại, nhằm mở rộng sang các thị trường mới và thị trường ngách, đồng thời cung cấp thông tin sớm về chính sách thuế và tiêu chuẩn kỹ thuật để doanh nghiệp chủ động thích ứng.

Trong khi đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, kiến nghị mở rộng các chương trình xúc tiến thương mại sang các thị trường tiềm năng như Nam Mỹ, Nam Á và Trung Đông, nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành thủy sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá việc xây dựng nền tảng số, để phát triển thị trường nước ngoài là bước đi cần thiết trong quá trình chuyển đổi số của ngành công thương. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt, thông tin thị trường kịp thời, chính xác và có khả năng dự báo là yếu tố then chốt đối với hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh khi nền tảng số được vận hành hiệu quả, các cơ quan quản lý sẽ có điều kiện nắm bắt nhanh diễn biến thị trường, nhận diện sớm rủi ro và rào cản thương mại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin và đối tác quốc tế thuận lợi hơn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực điều hành thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế bền vững.

ÁI VÂN