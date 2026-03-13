Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc phải đăng ký theo lệnh mới

Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc phải thực hiện đăng ký theo Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Quy định mới dự kiến áp dụng từ ngày 1-6-2026 với nhiều yêu cầu chặt chẽ hơn trước.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Chiều 13-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc theo Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Nhiều hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý tham dự.

Theo ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT), trước đây doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đăng ký theo Lệnh 248 của GACC với chu kỳ 5 năm. Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành chu kỳ đầu và đang bước vào giai đoạn gia hạn. Tuy nhiên, cuối năm 2025, Trung Quốc ban hành Lệnh 280 với một số quy định chặt chẽ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi quản lý.

Theo thông tin tại hội nghị, hiện có 2.589 nhóm sản phẩm thuộc danh mục quản lý đặc biệt của Trung Quốc phải đăng ký thông qua cơ quan thẩm quyền trước khi xuất khẩu. Trung Quốc dự kiến áp dụng Lệnh 280 từ ngày 1-6-2026, đồng nghĩa doanh nghiệp chỉ còn khoảng 2,5 tháng để hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Thu mua sầu riêng để xuất khẩu tại tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, các doanh nghiệp phản ánh một số vướng mắc liên quan việc thay đổi địa chỉ hành chính sau khi Việt Nam điều chỉnh địa giới. Đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, đã có công thư gửi GACC đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam duy trì hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cơ quan chuyên môn cũng lưu ý một số lỗi phổ biến khiến hồ sơ đăng ký bị từ chối như: hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn chưa đầy đủ; khai báo mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc mã kiểm nghiệm, kiểm dịch của Trung Quốc không chính xác; hồ sơ trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp thực phẩm nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc thiếu thông tin. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát kỹ hồ sơ trước khi nộp để tránh phải chỉnh sửa nhiều lần.

PHÚC HẬU