Giá nhiều mặt hàng rau củ tăng cao

Ngày 20-11, ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giá nhiều mặt hàng rau xanh tăng cao, lượng người mua giảm hẳn so với trước đây.

Tại các sạp bán rau xanh khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), giá rau xanh có xuất xứ từ các nhà vườn ở Lâm Đồng như: cải xanh, hành lá, cà rốt, xà lách… tăng từ 10%-20% so với 2 tuần trước. Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân (tiểu thương chợ Biên Hòa) cho biết: “Rau cải, xà lách giá bán lẻ mức 70.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tuần đầu tháng 11; đặc biệt, giá hành lá tăng tới 30.000 đồng/kg, hiện bán ở mức 70.000 đồng/kg. Do giá bán tăng nên lượng khách hàng mua rau củ đã giảm khoảng 50% so với 2 tuần trước”.

Một quầy bán rau xanh tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn, TPHCM)

Tại các chợ dân sinh trên địa bàn xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai, giá bán nhiều loại mặt hàng rau củ tăng gấp đôi so với 2 tuần trước. Cụ thể, giá cà chua tăng từ 30.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; dưa leo từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng/kg; cà rốt từ 30.000 đồng lên 45.000 đồng/kg… Chị Nguyễn Thị Bình (ngụ xã Phú Riềng) ngao ngán: “Giá bán nhiều loại rau củ tăng chóng mặt, chi tiêu gia đình cũng tăng theo, riêng tiền mua rau mỗi ngày cho gia đình 5 người từ 50.000 đồng lên hơn 100.000 đồng, tăng hơn gấp đôi so với trước đây”.

Theo một số tiểu thương tại chợ Biên Hòa, những ngày gần đây, nhiều tỉnh thành chịu mưa lũ kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất, thu hoạch rau của người dân, giao thông chia cắt, nhất là các khu vực trồng rau thuộc tỉnh Lâm Đồng, làm quá trình vận chuyển rau củ kéo dài, tỷ lệ hàng hóa bị dập, úa phải loại bỏ chiếm khoảng 10%, khiến giá bán tăng lên để bù đắp chi phí.

Theo ghi nhận của PV, giá rau xanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM 2 tuần gần đây cũng tăng cao bất thường. Tại các chợ truyền thống, các loại rau đã tăng trung bình 20.000 đồng/kg.

Tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn) rau muống, xà lách, giá cải xanh từ mức 15.000 - 20.000 đồng/kg đã tăng lên 35.000 đồng đến hơn 40.000 đồng/kg. Khảo sát tại các chợ Thạch Đà (phường An Hội Tây), chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ)… giá rau xanh đã tăng từ 30% đến hơn 50% so với tháng 10. Bà Nguyễn Thị Lê, tiểu thương tại chợ An Nhơn, cho biết, giá rau tăng khiến các tiểu thương không dám nhập hàng nhiều vì sợ không bán hết. Nhiều khách hàng nghe báo giá xong giật mình, có người trả lại một nửa.

Một cửa hàng bán rau, củ tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đại diện các chợ đầu mối tại TPHCM như Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cho biết lượng rau nhập về chợ giảm mạnh so với trước, đặc biệt là rau ăn lá. Giá bán nhiều mặt hàng như cà chua, rau ăn lá cũng tăng 30-50% so với bình thường, thậm chí có loại tăng gấp đôi, gấp ba vì nguồn cung thiếu.

Tương tự rau xanh, các trại chăn nuôi khu vực Đông Nam bộ cho biết giá trứng gà đã tăng trở lại và hiện giá 2.600-3.000 đồng/trứng. Trong khi chi phí chăn nuôi gà đẻ của các trại rơi vào khoảng 1.600-1.800 đồng/trứng. Tại các chợ truyền thống, giá trứng gà hiện ở mức 3.500-4.000 đồng; trứng vịt đồng giá 4.000-4.200 đồng.

Theo Chi cục Thống kê TPHCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ; mức tăng bình quân 10 tháng đạt 4%. Có 9 trong 11 nhóm hàng hóa ghi nhận tăng giá, trong đó thực phẩm chịu tác động mạnh nhất. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng khi mưa lũ làm chi phí nguyên liệu đội lên, cùng với việc các cơ sở giáo dục ngoài công lập điều chỉnh học phí cho năm học mới. Sở Công thương TPHCM cho biết đang tăng cường triển khai các chương trình bình ổn giá tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán lưu động, đảm bảo giá bán thấp hơn ngoài thị trường từ 5-10%.

XUÂN TRUNG - ĐỨC TRUNG