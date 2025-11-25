Sáng nay 25-11, Báo SGGP tổ chức tọa đàm: Sử dụng xăng sinh học E10 - Phát triển bền vững

Sáng nay 25-11, tại trụ sở Báo SGGP diễn ra tọa đàm “Sử dụng xăng sinh học E10 - Phát triển bền vững”. Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội; các chuyên gia và doanh nghiệp xăng dầu.

Từ ngày 1-8-2025, Petrolimex và PVOIL đã thí điểm kinh doanh xăng E10 tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, mở đầu cho lộ trình xanh hóa nhiên liệu.

Tiếp đó, Bộ Công thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT, quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu xăng sinh học từ ngày 1-6-2026. Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiêu thụ nhiên liệu phương tiện giao thông, dự kiến áp dụng từ năm 2030.

Thông qua tọa đàm, Báo SGGP mong muốn cung cấp thông tin đầy đủ, khoa học và khách quan, góp phần đưa xăng sinh học E10 vào đời sống mạnh mẽ hơn, hướng đến mục tiêu giảm dần nhiên liệu hóa thạch, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

THI HỒNG