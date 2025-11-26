Làng quất cảnh xứ Thanh tất bật vào vụ tết

Từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 Âm lịch, người dân xã Hợp Tiến (tỉnh Thanh Hóa) lại tất bật với vụ quất cảnh phục vụ tết. Đến Hợp Tiến thời gian này, dường như mọi câu chuyện, hoạt động đều xoay quanh cây quất.

Làng trồng quất cảnh ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa

Xã Hợp Tiến nổi tiếng nhiều năm nay với nghề trồng cây quất cảnh. Hiện, toàn xã có khoảng hơn 30ha chuyên trồng cây này. Nhờ trồng quất cảnh mà nhiều hộ dân nơi đây trở nên khá giả.

Nghề trồng quất cảnh diễn ra quanh năm, nhưng bận rộn nhất bắt đầu từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 Âm lịch. Thời điểm này, các hộ gia đình “huy động toàn lực” ra vườn quất. Mỗi người mỗi việc, người xới đất, người cắt tỉa cành, người uốn, tạo dáng cây, người tưới nước, bón phân…

Clip làng quất cảnh tất bật vụ tết

Ông Nguyễn Văn Nhàn (60 tuổi, thôn 3, xã Hợp Tiến) chia sẻ, để có một cây quất cảnh đẹp phục vụ tết là cả quá trình rất công phu, tỉ mẩn. Từ làm đất, chọn giống, cách bón phân; theo dõi quá trình sinh trưởng để uốn nắn, tạo thế, tạo dáng… Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và phải có kinh nghiệm.

Ông Nhàn tiết lộ: “Ngay cả việc cho ra lượng quả thế nào, tỷ lệ bao nhiêu ở mỗi cành, mỗi cây cũng đều cần phải tính toán cẩn thận. Để làm được việc này thì phải đếm chồi non. Nếu công đoạn này làm ẩu thì cây sẽ ra trái không như ý muốn”.

Bà Hoàng Thị Lương (cùng địa phương) cho biết, gia đình bà trồng hơn 1.000 gốc quất cảnh. Dù mấy tháng trước có bão lũ nhưng thật may mắn là cây quất vẫn phát triển tốt, đặc biệt cây phát triển đồng đều, quả to, lá xanh và dày. Hiện tại, gia đình và nhân công đang tập trung tưới nước, bón phân và kiểm tra sâu bệnh, đảm bảo cho cây luôn khỏe mạnh.

Hiện nay, một số thương lái đã bắt đầu đến Hợp Tiến đặt hàng quất cảnh. Chị Nguyễn Thị Lệ, chủ một vườn quất cảnh, cho hay: “Mọi năm cứ khoảng đầu tháng Chạp thương lái mới tìm đến. Nhưng hiện nay đã có nhiều người đến xem và đặt cọc. Tín hiệu này làm những người trồng quất chúng tôi rất vui”.

DUY CƯỜNG