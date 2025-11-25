Đồng Tháp: Giá mít giảm sâu, nông dân lo lắng

Thời gian gần đây, giá mít tại tỉnh Đồng Tháp giảm sâu, tiêu thụ khó, khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi loại trái cây này đang bước vào vụ thu hoạch.

Giá mít tại Đồng Tháp giảm sâu khiến người dân lo lắng

Những ngày này, nông dân tỉnh Đồng Tháp tất bật thu hoạch mít do đang vào vụ. Tuy nhiên, giá mít bất ngờ giảm khoảng 10.000 đồng/kg khiến nông dân lo lắng. Theo ông Huỳnh Văn Cười, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp, dù đang vào vụ nhưng khoảng hơn 10 ngày qua, không khí thu mua mít ở các nhà vườn trở nên trầm lắng do giá mít sụt giảm mạnh.

Cụ thể, giá mít thái loại 1 hiện chỉ còn khoảng 11.000 đồng/kg, mít kem nhỏ rớt xuống mức 5.000 đồng/kg, mít ruột đỏ giảm còn khoảng 20.000 đến 25.000 đồng/kg (tuỳ loại).

Ông Cười cho biết, với giá mít hiện nay, nông dân không có lời do thời gian qua các nhà vườn bị ảnh hưởng bởi mưa và ngập lụt, công chăm sóc cũng như phân thuốc nhiều hơn. Tuy nhiên, vào vụ rộ, dù cao hay thấp cũng phải thu hoạch, hy vọng mít sớm tăng giá trở lại.

Còn theo ông Ba Bường, chủ vựa thu mua mít tại xã Cái Bè, dù giá mít giảm nhưng tình hình tiêu thụ rất khó. Hiện cơ sở của ông Ba Bường chỉ thu mua sơ chế để cung cấp các doanh nghiệp chế biến mít sấy khô.

Đồng Tháp hiện có hơn 20.000 ha diện tích trồng mít, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang chú trọng công tác nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn trái, để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường có giá trị cao, lợi nhuận lớn. Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cũng đang triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng chất lượng vùng mít chuyên canh, tạo nguồn nông sản an toàn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

NGỌC PHÚC