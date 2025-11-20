Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất khu vực ASEAN

Buổi công bố kết quả nghiên cứu tâm lý tiêu dùng ASEAN 2025

Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) lần thứ 6 ghi nhận: Việt Nam dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan của người tiêu dùng. Theo chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN của UOB vừa công bố, Việt Nam đạt 67 điểm, cao hơn mức trung bình khu vực là 54 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2024, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của người dân vào triển vọng kinh tế và tài chính cá nhân.

Chỉ số này được xây dựng dựa trên 6 cấu phần đánh giá nhận định của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại, tương lai và tình hình tài chính cá nhân. Tại Việt Nam, hơn 80% người tham gia khảo sát bày tỏ lạc quan về kinh tế vĩ mô, với chỉ số thành phần này tăng 12 điểm % so với năm 2024. Tâm lý tích cực được hỗ trợ bởi kết quả kinh tế nổi bật trong nửa đầu năm 2025, khi GDP tăng 7,52% – mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2011.

Người tiêu dùng Việt Nam cũng tự tin hơn hẳn các nước trong khu vực về sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội, bất chấp những biến động toàn cầu, kể cả các chính sách thuế quan mới của Mỹ. Môi trường giá cả ổn định và dòng vốn FDI duy trì tích cực tiếp tục củng cố niềm tin này. Theo dự báo mới nhất của UOB, tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam được điều chỉnh lên 7,7% sau kết quả ấn tượng của quý 3-2025 với mức tăng 8,23%.

Niềm tin vĩ mô lan tỏa sang triển vọng tài chính cá nhân: hơn 70% người khảo sát kỳ vọng thu nhập và điều kiện tài chính sẽ cải thiện trong năm tới. Mối lo về chi phí sinh hoạt giảm còn 50%, đặc biệt giảm mạnh trong nhóm Gen Z. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn chú ý đến ổn định thu nhập và nghĩa vụ tài chính dài hạn, nhất là trong nhóm Gen Y.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ: “Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đã cho thấy sức mạnh nền tảng vững chắc và định hướng chính sách hiệu quả. Động lực này đang thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và sự quan tâm nhiều hơn đến việc hoạch định tài chính".

Bà Đặng Thị Thanh Vân, Giám đốc dự án BCG Việt Nam, đơn vị cùng thực hiện khảo sát trên, cũng khẳng định, kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự thay đổi đáng kể trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của thương mại điện tử và tiêu dùng trải nghiệm. Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế mạnh mẽ và kiểm soát lạm phát ổn định đã giúp người dân Việt Nam có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho nhu cầu cá nhân.

NHUNG NGUYỄN