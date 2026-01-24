Đồng Tháp: Khắc phục thành công bệnh vàng lá, thối rễ ở cây quýt hồng

Xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát triển vườn quýt hồng đặc sản, kết hợp phát triển du lịch sinh thái để nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Một vườn quýt hồng

Xã Hòa Long là một trong những địa bàn trọng điểm nằm trong Đề án bảo tồn quýt hồng Lai Vung. Nhờ áp dụng quy trình canh tác hữu cơ và sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia, những vườn quýt tại đây đang dần phục hồi, bước đầu cho năng suất cao.

Ông Nguyễn Kiềm, có hơn 20 năm gắn bó với cây quýt hồng tại xã Hòa Long, chia sẻ, quýt hồng là một loại cây khó trồng, dễ nhiễm dịch bệnh, mùa mưa dễ bị nấm và các vi khuẩn khác. Đặc biệt, nếu để gần nước quá cây sẽ chết nước, quýt hồng không chết khô. Vì vậy, mực nước trong mương phải cách mặt bờ dưới 1 mét.

Cây quýt hồng được vô chậu phục vụ nhu cầu chưng tết

Thời gian qua, ngành chức năng hỗ trợ các biện pháp khắc phục bệnh vàng lá, thối rễ chết xanh ở quýt hồng, giúp cây cho năng suất gấp 3 lần so với trước, như trở về với thời hoàng kim.

Ông Phan Thanh Sang, xã Hòa Long, cho biết gia đình ông cũng như nhiều hộ nông dân đã chuyển sang sử dụng phân bón vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đồng thời, chủ động canh tác quýt hồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này giúp cây quýt bền sức, trái to, bóng, mọng nước và ngọt thanh đặc trưng.

Hiện nhiều nhà vườn thu hoạch trái đạt chuẩn chất lượng, bán được giá cao, mở cửa phục vụ khách tham quan, đồng thời vô chậu những cây quýt hồng dáng đẹp, sai trái phục vụ nhu cầu chưng tết.

Theo ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, bảo tồn và phát huy vườn quýt hồng Lai Vung trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2020-2024), là đề án được triển khai thực hiện với tổng diện tích hơn 500ha. Sau 5 năm triển khai, đề án đã giúp quýt hồng hồi sinh.

Trái quýt hồng mọng nước nên chỉ khoảng 5 trái/kg

Xã Hòa Long hiện có khoảng 100 ha diện tích, sản lượng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 ước khoảng 1.000 tấn.

Theo bà Tô Thị Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã Hòa Long, ngành chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu hiệu quả mà đề án mang lại để bảo tồn vườn quýt tại địa phương. Bên cạnh đó, để phát triển bền vững vườn quýt hồng cần có sự liên kết vùng, địa phương sẽ phối hợp với xã Phong Hòa, xã Lai Vung… cùng nhau phát triển diện tích quýt hồng rộng hơn, có hướng đi mới tạo sinh kế ổn định cho người dân.

NGỌC PHÚC