Giá vàng trong nước giảm nhưng cao hơn giá vàng thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần ngày 14-3 giảm 2-2,2 triệu đồng/lượng. Dù vậy, hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 23,3-23,4 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 2,2 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng phiên cuối tuần ngày 14-3 (giờ Việt Nam) tại thị trường châu Á lùi về 5.020,6 USD/ounce, giảm gần 59 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 13-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 159,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 23,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 23,2 – 23,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã ghi nhận đà giảm trong tuần thứ 2 liên tục do sức ép từ xu hướng tăng giá của đồng USD và sự suy giảm của kỳ vọng giảm lãi suất, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang vì xung đột quân sự căng thẳng ở Trung Đông. Chỉ số DXY tăng 0,76% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt tuần ở mức 100,5 điểm. Giá dầu thô cũng đóng cửa trên 100 USD/thùng trong phiên thứ hai liên tiếp.

Cùng với đó, Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã bán ròng vàng tuần thứ 2 liên tục khi bán ròng 4,3 tấn vàng trong phiên cuối tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.071,6 tấn vàng.

