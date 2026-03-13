Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Sớm hoàn thiện đề án tăng trưởng 2 con số

Xác định để tăng trưởng 2 con số cần một chiến lược phát triển toàn diện, đột phá, Chủ tịch UBND TPHCM giao các cơ quan rà soát, hoàn thiện Đề án tăng trưởng 2 con số của TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM” do UBND TPHCM tổ chức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 13-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM”.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp, sở ngành bàn về giải pháp để TPHCM có thể tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh xung đột gây khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng trên thế giới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, một nhận thức chung được thống nhất tại hội thảo là để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TPHCM không thể chỉ dựa vào các giải pháp kinh tế thuần túy mà phải triển khai một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ và mang tính đột phá.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh với những bất ổn địa chính trị, cú sốc năng lượng và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, các nền kinh tế lớn đều bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, không chỉ về công nghệ mà còn về năng lượng, năng suất và năng lực thích ứng. Trong cuộc cạnh tranh đó, những đô thị lớn như TPHCM cần đi nhanh hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và đóng vai trò dẫn dắt đối với nền kinh tế quốc gia.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tăng trưởng 2 con số không chỉ là mục tiêu kinh tế mà là yêu cầu phát triển mang tính chiến lược của thành phố trong giai đoạn mới. Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM có trách nhiệm tiên phong trong việc tạo ra các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển và đóng góp mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng chung của quốc gia.

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận bối cảnh quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với nền kinh tế. Biến động địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát toàn cầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và thương mại quốc tế. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế mà còn đặt ra thách thức lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng bảo đảm an ninh năng lượng đã trở thành vấn đề chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế, bởi một nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững phải có hệ thống năng lượng ổn định, an toàn và có khả năng thích ứng với các cú sốc toàn cầu.

Bên cạnh đó, TPHCM cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, kinh nghiệm của nhiều đô thị lớn trên thế giới cho thấy, nguồn lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới không còn là tài nguyên hay vốn, mà là tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

Do đó, thành phố cần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, các ngành công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà còn phải tăng trưởng thông minh, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn, qua đó khẳng định vai trò của TPHCM là trung tâm công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần vận dụng hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Quốc hội, trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TPHCM. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư và tăng cường phân cấp, phân quyền cho thành phố.

Theo định hướng được nêu tại hội thảo, TPHCM sẽ phát huy đồng bộ ba nhóm động lực tăng trưởng.

Thứ nhất là các động lực truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, trong đó đầu tư xã hội giữ vai trò dẫn dắt.

Thứ hai là các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế để thu hút vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba là các động lực nền tảng gồm hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện chất lượng sống đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nhanh phải gắn với tính bền vững và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. Điều này đòi hỏi thành phố chủ động xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh phát triển toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị.

Kết lại, đồng chí Nguyễn Văn Được giao Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND TPHCM và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án tăng trưởng 2 con số của thành phố giai đoạn 2026-2030, đồng thời tham mưu xây dựng chương trình và kế hoạch hành động tổng thể để cụ thể hóa mục tiêu này.

Song song đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm về tình hình cung ứng năng lượng; rà soát tổng thể năng lực cung ứng điện, xăng dầu và các nguồn năng lượng khác; đồng thời xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều tình huống khác nhau.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan cũng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị, logistics, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, cùng truyền thống năng động, sáng tạo của thành phố, TPHCM có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

MAI HOA