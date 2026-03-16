Đẩy mạnh kết nối giữa Samsung Electronics Việt Nam với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM chia sẻ tại chương trình

Chương trình không chỉ là dịp để các doanh nghiệp kết nối trực tiếp với nhà mua hàng mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm hiểu sâu về chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược thu mua và nội địa hóa của Samsung Electronics Việt Nam. Từ đây, các doanh nghiệp CNHT Việt Nam sẽ có cái nhìn dài hạn, mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất nhằm nâng cao năng lực cung ứng.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM kỳ vọng việc kết nối giữa Samsung Việt Nam và các doanh nghiệp sẽ mở rộng hơn, đi sâu vào chuỗi sản xuất, nhất là ở những công đoạn có giá trị gia tăng cao. Xa hơn, Samsung có thể từng bước chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp làm được những sản phẩm “made by Vietnam”.

Về phía các doanh nghiệp trong nước, ông Hà Văn Út nhấn mạnh đến tính cam kết, trách nhiệm khi làm việc, hợp tác sau các chương trình kết nối.

Tại chương trình, bà Bùi Thị Thanh Huyền, chuyên gia bộ phận thu mua chiến lược của Samsung Electronics Việt Nam cho biết những năm gần đây, Samsung đẩy mạnh chương trình tìm kiếm các nhà cung cấp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Sau chương trình kết nối năm 2025 với 16 doanh nghiệp, nhà máy Samsung tại TPHCM đang triển khai làm việc cùng 2 doanh nghiệp. Hiện các lĩnh vực mà Samsung quan tâm tìm kiếm nhiều là cơ khí, nguyên vật liệu nhựa, kim loại…

Chia sẻ thêm với các doanh nghiệp, ông Kevin Cho, Chuyên gia cao cấp, trưởng bộ phận thu mua chiến lược Samsung Electronics Việt Nam cho biết các chính sách của Samsung thường xuyên thay đổi. Vì vậy, sau chương trình kết nối hôm nay, ông hy vọng các doanh nghiệp sẽ trao đổi qua email để ông có thể giải đáp cặn kẽ từng câu hỏi.

Liên quan vấn đề chuyển giao công nghệ mà Phó Giám đốc Sở Công thương nhắc tới, ông Kevin Cho chia sẻ việc này ngoài vấn đề pháp lý, cần có nỗ lực chung của cả Samsung và các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị công nghệ và nhân lực, nhất là trong bối cảnh tự động hóa và AI đang thay đổi từng ngày. “Chúng tôi mong rằng cả Samsung và các doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh cùng nhau”, ông Kevin bày tỏ.

Sau chương trình kết nối chung, các doanh nghiệp tham dự chương trình kết nối trực tiếp 1-1 với Samsung Electronics Việt Nam.

THANH DUNG