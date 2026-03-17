Doanh nghiệp nỗ lực giữ giá, hỗ trợ khách hàng

Sáng 17-3, tại TPHCM, lãnh đạo Bộ Công thương có buổi làm việc với các hiệp hội, ngành hàng nhằm đánh giá tác động xung đột khu vực Trung Đông đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Ông Vũ Đình Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh Đạm Cà Mau, phân tích, Trung Đông là nơi cung ứng khoảng 33% sản lượng urê toàn cầu, vì vậy thế giới đang đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đẩy giá tăng mạnh, có thời điểm lên tới 700 USD/tấn.

Cùng lúc đó, giá dầu biến động kéo chi phí đầu vào leo thang; riêng với Đạm Cà Mau, cứ tăng 10 USD dầu thì chi phí khí đầu vào tăng khoảng 525 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí logistics quốc tế và trong nước đồng loạt tăng 15-30%, tạo áp lực kép lên doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn phụ thuộc nhập khẩu một số loại phân bón như kali, DAP, giá trong nước khó tránh khỏi xu hướng tăng, dù doanh nghiệp phải cân nhắc để không gây thêm khó khăn cho nông dân.

Người tiêu dùng chọn mua trái cây tại siêu thị

Ở góc nhìn khác, ông Vũ Khánh Thiện, Ban Kinh doanh phân bón Phú Mỹ, cho biết nguồn cung urê trong nước cơ bản được đảm bảo với công suất khoảng 2,8 triệu tấn mỗi năm, thậm chí còn dư cho xuất khẩu. Tuy vậy, do thị trường có độ mở lớn, giá trong nước vẫn chịu tác động từ xu hướng quốc tế, hiện tăng 40%-50%, trong khi trong nước mới tăng khoảng 20% nhờ nỗ lực kìm giá. Áp lực chi phí tiếp tục gia tăng khi giá khí đầu vào biến động theo thị trường thế giới, đặt ra yêu cầu vừa kiểm soát giá, vừa duy trì sản xuất.

Về lĩnh vực bán lẻ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhận định người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, chi phí vận hành của doanh nghiệp tăng khoảng 15%, nhiều nhà cung cấp đề xuất điều chỉnh giá tăng 10%-20%, riêng thực phẩm 5%-20%.

Để giảm áp lực, doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, duy trì VAT 8%, gia hạn nghĩa vụ thuế và xem xét giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc ngành hàng WinCommerce, cho rằng chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào tăng đang tác động trực tiếp đến giá bán lẻ. Doanh nghiệp đã chủ động làm việc với nhà cung cấp để kiểm soát giá, mức điều chỉnh dự kiến tăng 5%-20% tùy nhóm hàng, đồng thời tăng cường khuyến mãi nhằm giữ sức mua. Dữ liệu thị trường cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng thận trọng hơn, ưu tiên hàng thiết yếu, có nguồn gốc rõ ràng; hàng nội địa, nhất là nông sản, đang có lợi thế cạnh tranh.

Khách đổ xăng sinh học E10 tại cửa hàng PVOIL

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết thành phố đang tăng cường giám sát, đảm bảo nguồn cung xăng dầu, khí hóa lỏng cho sản xuất và tiêu dùng. Song song đó, sở phối hợp các sàn thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu, tận dụng kho trung chuyển để giảm chi phí logistics.

Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do còn hạn chế, khi chỉ khoảng 20%-30% doanh nghiệp khai thác hiệu quả, do đó cần đẩy mạnh hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tạo điều kiện kinh doanh ổn định.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) kết luận buổi làm việc, trưa 17-3

Kết luận buổi làm việc, ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), nhận định khó khăn của doanh nghiệp tập trung ở chi phí vận tải tăng 15%-30%, chi phí xuất khẩu lên 2.000-4.000 USD/container, cùng với vướng mắc về cơ chế, thuế, nguồn vốn và thông tin thị trường. Nếu không có giải pháp giảm chi phí, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ gặp nhiều thách thức. Cục sẽ làm đầu mối tổng hợp kiến nghị, phối hợp các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, đồng thời báo cáo Bộ Công thương và Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

