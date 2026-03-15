Nỗ lực bình ổn giá hàng hóa, kéo sức mua

Những ngày gần đây, người tiêu dùng cảm nhận rõ áp lực chi tiêu khi giá một số dịch vụ và thực phẩm tăng lên. Tuy vậy, ngành công thương cùng doanh nghiệp bán lẻ, tiểu thương đang triển khai nhiều giải pháp nỗ lực giữ ổn định giá cả, kích cầu tiêu dùng.

Khách chọn mua trái cây tại Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), chiều 14-3. Ảnh: GIA HÂN

Cắt giảm chi phí, bán giá ưu đãi

Chị Lê Quý Mai (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) cho biết, chi phí sinh hoạt gia đình đang có xu hướng nhích lên. “Đi ăn sáng, một tô bún hay ly cà phê đều tăng khoảng 5.000 đồng. Mua trái cây ở chợ cũng tăng 5.000-10.000 đồng/ kg, tùy loại. Cảm giác như rơi mất tiền vậy”, chị Mai nói.

Không chỉ người tiêu dùng cảm nhận áp lực chi tiêu tăng, nhiều tiểu thương cũng cho biết việc kinh doanh đang gặp không ít khó khăn. Bà Trang Thái, tiểu thương chợ An Đông (phường An Đông, TPHCM), cho hay chi phí đầu vào như xăng dầu, gas và vận chuyển đều tăng nên một số mặt hàng buộc phải điều chỉnh giá bán. Tuy vậy, để giữ khách, bà và nhiều tiểu thương khác cố gắng tiết giảm chi phí, chấp nhận lợi nhuận thấp để duy trì mức giá hợp lý.

“Buôn bán thời điểm này không dễ, nếu tăng giá mạnh thì khách sẽ giảm mua. Vì vậy, chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ để vừa xoay sở chi phí, vừa giữ được mức giá tốt cho khách quen”, bà Trang Thái chia sẻ.

Qua khảo sát tại các chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn cho thấy, mặt bằng giá không biến động lớn so với gần 3 tháng trước.Nhiều mặt hàng còn giảm mạnh như cam từ 59.000 đồng/kg xuống 30.000 đồng/kg, giảm 29.000 đồng/ kg, tương đương giảm khoảng 49%; thanh long từ 20.000 đồng/kg xuống 12.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg (giảm 40%). Đáng chú ý, nhóm thịt heo có xu hướng giảm giá. Cụ thể, sườn non hiện khoảng 130.000 đồng/ kg, giảm 20.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn còn khoảng 120.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg. Diễn biến này phần nào giúp cân bằng chi tiêu thực phẩm của nhiều gia đình. Trong khi đó, một số loại rau củ tăng giá cục bộ nhưng không quá cao khiến mặt bằng giá thực phẩm duy trì tương đối ổn định.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, giá các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường hiện vẫn ổn định, thấp hơn thị trường khoảng 5%-10%. Sở Công thương khuyến khích doanh nghiệp chủ động nguồn cung, xây dựng chính sách giá phù hợp để giữ giá, chia sẻ khó khăn và đồng hành với người tiêu dùng. Song song đó, sở tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn hàng, góp phần giữ vững mặt bằng giá. Đồng thời, theo dõi sát tình hình cung ứng xăng dầu, khí, kịp thời tham mưu UBND TPHCM và Bộ Công thương các giải pháp quản lý, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung năng lượng và ưu tiên triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.

Kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người mua

Để giữ sức mua trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có dấu hiệu tăng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Chẳng hạn, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market của Central Retail Vietnam đang triển khai chương trình “Đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai”, bán dưa hấu ruột đỏ không lợi nhuận với giá 7.500 đồng/kg tại các siêu thị GO! khu vực miền Trung và 8.500 đồng/kg tại hệ thống GO!, Tops Market ở miền Nam và miền Bắc. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, sẵn sàng hỗ trợ giải quyết đầu ra cho nông sản, đồng thời giúp giá mặt hàng này dần ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống bán lẻ lớn, như: Saigon Co.op, SATRA hay MM Mega Market Vietnam cũng tăng cường chương trình khuyến mãi để hỗ trợ người tiêu dùng. Tại hệ thống của Saigon Co.op, nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá từ 15%-50%.

Chương trình “Lễ hội rau xanh - Mua nhanh deal hời” còn áp dụng nhiều ưu đãi như: mua 1 tặng 1, đồng giá 9.900 đồng hoặc giảm khoảng 30% đối với một số loại rau củ. Theo các doanh nghiệp bán lẻ, những chương trình này không chỉ giúp kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần duy trì giá thị trường ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào có nhiều biến động.

Trong những ngày qua, nông dân trồng dưa hấu tại Gia Lai lo lắng thua lỗ nặng do nguồn cung tăng nhanh, thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm mạnh (chỉ còn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg). Trước nguy cơ dư cung và giá bán bấp bênh, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp, hệ thống siêu thị và chợ đầu mối trên cả nước tăng cường hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ dưa hấu, góp phần ổn định đầu ra cho nông dân. Hưởng ứng đề nghị từ địa phương, hệ thống siêu thị GO! và Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã triển khai chương trình đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai. Theo đó, dưa hấu ruột đỏ được bán với giá không lợi nhuận, khoảng 7.500 đồng/kg tại các siêu thị GO! khu vực miền Trung và 8.500 đồng/kg tại hệ thống GO!, Tops Market ở miền Nam và miền Bắc. Chương trình được triển khai từ ngày 7-3 và kéo dài đến hết vụ dưa hấu năm nay. Dự kiến trong khuôn khổ chương trình, hệ thống siêu thị GO! và Tops Market sẽ tiêu thụ khoảng 200 tấn dưa hấu của nông dân tỉnh Gia Lai, qua đó hỗ trợ một phần đầu ra cho sản phẩm khi bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.733,9ha trồng dưa hấu. Đến nay, khoảng 300ha đã được thu hoạch với sản lượng gần 12.300 tấn; phần diện tích còn lại hơn 2.400ha sẽ thu hoạch rộ trong tháng 3 và 4-2026, với năng suất phổ biến từ 38-50 tấn/ha, khiến nguồn cung có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn.

THI HỒNG - ĐỨC TRUNG