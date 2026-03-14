Tỏi Lý Sơn rớt giá, nông dân gặp khó

Giá tỏi rớt mạnh, nhiều diện tích bị hư hại khiến nông dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gặp nhiều khó khăn trong vụ thu hoạch tỏi năm nay. Hiện tỏi tươi chỉ còn khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg.

Vụ tỏi Đông Xuân 2025–2026, toàn đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gieo trồng khoảng 314ha, sản lượng thu hoạch dự kiến khoảng 2.400 tấn. Sau hơn 4 tháng chăm sóc, nhiều ruộng tỏi đã bước vào kỳ thu hoạch.

Nông dân đặc khu Lý Sơn vào vụ thu hoạch tỏi. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Tuy nhiên, vụ tỏi năm nay gặp nhiều khó khăn khi một phần diện tích bị thiệt hại. Theo người trồng tỏi ở Lý Sơn, thời điểm mới xuống giống, cây tỏi phát triển xanh tốt, nhưng sau đó nhiều ruộng dần khô héo rồi chết đứng, gây thiệt hại.

Ông Nguyễn Có (đặc khu Lý Sơn) cho biết, gia đình ông trồng 7 sào tỏi, nhưng do thời tiết tháng Chạp nắng nhiều nên cây tỏi sinh trưởng kém, năng suất giảm. Năm nay, bình quân mỗi sào chỉ thu được khoảng 300–400kg/sào, thấp hơn so với những năm trước khi sản lượng thường đạt trên 500kg/sào. Không chỉ sản lượng giảm, giá tỏi cũng xuống thấp. Hiện, tỏi tươi cao nhất chỉ khoảng 35.000 đồng/kg.

Ông Có chia sẻ: “Với mức giá này, người trồng tỏi hầu như không có lời. Thông thường giá khoảng 60.000–70.000 đồng/kg thì bà con mới có lãi sau khi trừ chi phí sản xuất”.

Nông dân thu hoạch tỏi vụ Đông Xuân 2025–2026 trong cảnh mất mùa, rớt giá. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Vùng đất Quảng Ngãi có nghề trồng tỏi mang lại nguồn sinh kế cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Mai Thị Bá (đặc khu Lý Sơn) cho biết, vụ tỏi năm nay gia đình bà có một số diện tích bị mất trắng, phần còn lại phải cố gắng chăm sóc để vớt vát thu hoạch. “Chi phí đầu tư cho một sào tỏi từ tiền giống, phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật đến công chăm sóc hiện lên đến gần 15 triệu đồng, trong khi, giá tỏi tươi hiện chỉ còn khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với những năm trước, khiến nông dân gần như không có lãi”, bà Bá cho biết.

Trước tình cảnh này, nhiều hộ dân đành phơi khô, trữ tỏi lại với hy vọng chờ giá thị trường tăng trở lại để giảm bớt thua lỗ.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT