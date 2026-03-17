Cổ phiếu dầu khí, hóa chất giảm sâu

Sau khi bật tăng tới 39 điểm trong phiên, VN-Index nhanh chóng hạ nhiệt do dòng tiền vẫn thận trọng. Áp lực bán gia tăng khiến nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất tiếp tục giảm sâu, trở thành lực cản đáng kể của thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17-3 giữ vững mốc trên 1.700 điểm nhờ nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm tăng cao: VCK, TCX tăng trần, VIX tăng 4,32%, VPX tăng 4,68%, BVH tăng 5,11%, VCB tăng 2,89%, EIB tăng 2,91%, LPB tăng 3,21%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất giảm mạnh với nhiều cổ phiếu giảm sàn: BSR, DPM, DGC, DCM. Ngoài ra, PVD giảm 6,72%, PVS giảm 4,31%, PVC giảm 3,45%, PVT giảm 3,73%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ bộ 3 cổ phiếu Vingroup còn giữ được sắc xanh (VIC tăng 1,04%, VRE tăng 2,12% và VHM tăng 2%), còn lại đồng loạt giảm: DXG giảm 1,79%, PDR giảm 2,24%, DIG giảm 1,82%, HDC giảm 2,72%, TCH giảm 2,36%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,08 điểm (1,01%) lên 1.710,29 điểm với 179 mã tăng, 147 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,12 điểm (0,46%) lên 246,86 điểm với 75 mã tăng, 66 mã giảm và 59 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 24.400 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 25.800 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 495 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 989 tỷ đồng, BID hơn 102 tỷ đồng và FPT hơn 97 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN