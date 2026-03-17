Sáng 17-3, giá vàng trong nước giảm

Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 sáng nay quay đầu giảm về dưới 183 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á đã lấy lại mốc 5.000 USD/ounce.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 17-3 (giờ Việt Nam) lên 5.021 USD/ounce, tăng hơn 14 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 159,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã lấy lại mốc chủ chốt 5.000 USD/ounce do đồng USD giảm giá mạnh. Dù giá dầu thô quay đầu giảm trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước đồng minh bảo vệ tàu bè lưu thông ở eo biển Hormuz nhưng giá dầu thô Brent vẫn giữ trên mốc 100 USD/thùng. Nếu tính từ đầu năm, giá dầu đã tăng hơn 60%. Với diễn biến trên, giới đầu tư cho rằng, xung đột kéo dài có thể khiến giá dầu tăng cao kéo dài, dẫn tới áp lực lạm phát gia tăng và các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải giữ lãi suất ở mức cao.

NHUNG NGUYỄN