Giữ nguyên giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12-3

Bộ Công thương thông báo giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước theo kỳ điều hành ngày 12-3 nhằm góp phần ổn định thị trường và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Giữ nguyên giá xăng dầu theo giá ngày 12-3

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 14-3, Bộ Công thương cho biết, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đã ký Công văn số 670 ngày 13-3 gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu, thông báo về giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Theo văn bản này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12-3, nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12-3-2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương về áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Mức chi cụ thể gồm: 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 4.000 đồng/lít đối với xăng không chì, 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel, 4.000 đồng/lít đối với dầu hỏa và 4.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo Bộ Công thương, việc giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12-3 nhằm góp phần ổn định thị trường trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh trong thời gian gần đây. Trường hợp có thay đổi đối với các nội dung nêu trên, Bộ Công thương sẽ có thông báo khác để thay thế.

Từ đầu tháng 3-2026 đến nay, cơ quan điều hành đã nhiều lần điều chỉnh giá xăng dầu nhằm bám sát diễn biến thị trường thế giới. Riêng trong thời gian từ ngày 5-3 đến 12-3 đã có các kỳ điều hành vào các ngày 5-3, 7-3, 10-3 và 12-3; trong đó Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được chi sử dụng tại các kỳ điều hành ngày 10-3 và 12-3 để hạn chế đà tăng giá do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới.

PHÚC VĂN