Doanh nghiệp phân bón chủ động giải pháp cung ứng

Ngày 13-3, thông tin từ Hiệp hội Phân bón Việt Nam, giá phân urê trên thế giới đã ghi nhận mức tăng trên 30% chỉ trong hơn 10 ngày qua, chạm ngưỡng 655 USD/tấn, cao hơn 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tương tự, phân DAP cũng nhảy vọt lên mức 650 USD/tấn, tăng thêm 30USD chỉ trong vòng một tuần.

Tại Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, phân bón vẫn duy trì được nguồn cung ở mức ổn định nhưng giá bán cũng đã tăng tuy nhiên đang thấp hơn giá thế giới. Cụ thể, các mặt hàng urê trong nước như Phú Mỹ, Cà Mau, Hà Bắc, Ninh Bình đang bán ở mức 15.000-17.000 đồng/kg.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), doanh nghiệp đang chiếm khoảng 40% thị phần sản xuất phân bón trong nước đã yêu cầu các đơn vị thành viên đa dạng hóa nguồn cung, thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp mới nhằm hạn chế tối đa những rủi ro đến từ nguồn cung nguyên vật liệu, chi phí vận tải và thị trường tiêu thụ.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cũng đang duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, đảm bảo cung ứng các sản phẩm chủ lực như urê và NPK. Đối với những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được như DAP, kali, phân hữu cơ…, PVCFC đã chủ động kế hoạch nhập khẩu từ quý 4-2025 nhằm sẵn sàng nguồn hàng cho các giai đoạn cao điểm, nhất là vụ đông xuân và một số khu vực chuẩn bị bước vào vụ sản xuất hè thu 2026.

