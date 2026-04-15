Đồng Tháp phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

Ngày 15-4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, với chủ đề “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước”

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) là dịp tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò thiết yếu của văn hóa đọc trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, phát triển tư duy và khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân.

Thời gian qua, phong trào khuyến đọc tại Đồng Tháp tiếp tục được duy trì và lan tỏa với nhiều mô hình hiệu quả như tủ sách khuyến học, tủ sách gia đình, câu lạc bộ đọc sách, thư viện trường học… góp phần hình thành thói quen đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại chương trình, các đơn vị đã giới thiệu nhiều mô hình tiêu biểu về phát triển văn hóa đọc, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động trong trường học, đoàn viên, thanh niên và hệ thống thư viện. Đồng thời, nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng hàng nghìn đầu sách và kinh phí cho Hội Khuyến học tỉnh nhằm bổ sung tủ sách cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Đồng Tháp, diễn ra từ ngày 15-4 đến 2-5 với nhiều nội dung phong phú như trưng bày, triển lãm sách, hội thi, giao lưu tác giả - tác phẩm, nói chuyện chuyên đề và các hoạt động khuyến đọc trong trường học.

Lễ phát động là hoạt động thiết thực, góp phần tiếp tục khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc trong nhân dân, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững và xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo trong giai đoạn mới.

NGỌC PHÚC