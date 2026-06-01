Đa dạng sách hè cho thiếu nhi

Bộ Nhà hoạt động môi trường nhí có sự kết hợp giữa truyện kể và kiến thức khoa học, mang tới cho các bạn nhỏ nhiều thông tin cần thiết để trở thành một nhà bảo vệ môi trường tích cực. Những tình huống truyện được lựa chọn gần gũi với đời sống của trẻ em Việt Nam.

Vun trồng cảm xúc (4 tập) là bộ sách tranh đầy sáng tạo, sử dụng hình ảnh các món ăn quen thuộc giúp trẻ em nhận diện và vượt qua những thử thách về cảm xúc và rèn luyện kỹ năng sống.

Bộ sách "Nhà hoạt động môi trường nhí". Ảnh: NXB KIM ĐỒNG

Tác giả Lệ Hằng vừa ra mắt truyện dài cho thiếu nhi với tên gọi Huyền thoại trên đồi cao. Tác phẩm mang đến câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh cao cả của ông Tý tửng, người bị xem là không bình thường, sống cô đơn trong ngôi nhà đổ nát trên đồi, được kể qua đôi mắt của cậu bé chăn trâu tám tuổi.

Các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi được giới thiệu dịp này. Ảnh: NXB KIM ĐỒNG

Hiệp sĩ Gà lông tía là một tác phẩm đồng thoại của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên, kể về chú Trống Tía nghịch ngợm, hiếu động trước kia và chăm chỉ rèn luyện, trượng nghĩa sau này.

Truyện dài "Kim Tây Trang du ký" của nhà văn Nguyễn Hải Yến. Ảnh: CHAT GPT

Bên cạnh mảng sách dành cho thiếu nhi, dịp này NXB Kim Đồng còn giới thiệu đến nhiều tác phẩm dành cho bạn đọc tuổi mới lớn, gồm: Cùng nhau ngắm sao trời của Lê Nghĩa Thành viết về những mối quan hệ đầu đời - tình bạn, tình thân, các rung động dịu dàng chớm nở; Kim Trang Tây du ký của Nguyễn Hải Yến viết về ngôi làng cổ quê ngoại của cô bé Yến. Vì hoàn cảnh gia đình, cô bé buộc phải rời thị trấn về quê, dẫn theo một người em “bất đắc dĩ”.

VIÊN THI