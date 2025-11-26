Đồng Tháp: Xuất hiện nấm gây bệnh khiến cây sầu riêng chết dần

Ngày 26-11, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh xuất hiện một loại bệnh lạ khiến đọt, cành cây sầu riêng bị khô, sau đó cây chết rất nhanh. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương hướng dẫn người dân các giải pháp phòng trị, bảo vệ vườn sầu riêng.

Sầu riêng xuất hiện nấm gây bệnh chết ngược đọt, cành

Theo ông Thái Hùng, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, vài tháng gần đây, một số cây sầu riêng trong vườn của ông có hiện tượng khô héo đọt, lá, cành sau đó chết ngược vào thân gần giống như bệnh thán thư. Sau khi cắt bỏ, tiêu hủy cành chết, ông Hùng được cán bộ ngành nông nghiệp địa phương hướng dẫn phun thuốc phòng trị.

Lá sầu riêng bị nhiễm nấm gây chết từ đọt vào cành

Ông Hùng cho biết, do thời gian mưa lũ kéo dài, gia đình ông chỉ tập trung thoát nước cho vườn, đắp cao gốc sầu riêng mà quên quan sát phần đọt trên cao. Khi thời tiết nắng ráo mới phát hiện một số cây bị chết đọt, cành.

Với kinh nghiệm hàng chục năm trồng sầu riêng, ông Hùng nhận định, hiện tượng này rất dễ nhầm lẫn với bệnh thán thư, bà con nên chú ý tránh việc phòng trừ không đúng cách khiến cây sầu riêng bị bệnh nặng và lây lan rộng. Sau khi được hướng dẫn chăm sóc phòng trị bệnh, vườn sầu riêng của ông Hùng đã tươi tốt trở lại.

Một số cây sầu riêng ở Đồng Tháp đã xuất hiện bệnh chết ngược đọt, cành

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, bệnh xì mủ thân và bệnh chết ngược đọt, cành sầu riêng gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất. Trong đó, bệnh chết ngược đọt, cành sầu riêng chưa được nghiên cứu nhiều, và tác nhân gây bệnh vẫn chưa thống nhất.

Các nghiên cứu của ngành nông nghiệp chỉ xác định được tác nhân chính gây bệnh chết ngược đọt, cành sầu riêng là do loài nấm mới. Cây sầu riêng nhiễm nấm này nếu không được điều trị kịp thời chỉ khoảng 1 tuần sẽ chết.

Cây sầu riêng sau khi được cắt bỏ cành bị chết và phun thuốc phòng trừ

Ông Phạm Văn Tâm, Kỹ sư Trạm Dịch vụ nông nghiệp Châu Thành (Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp) cho biết, gần đây trên cây sầu riêng ở địa phương xuất hiện loại nấm mới gây hại cho cây, loại nấm này lây lan trong không khí, đặc biệt tấn công vào những cây có sức đề kháng yếu. Nấm bệnh xâm nhiễm và gây hại ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây sầu riêng trong điều kiện độ ẩm cao, nhiệt độ ban ngày mát mẻ kéo dài và tấn công từ đọt, đầu cành vô cành, thân.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân phải thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm và kịp thời cắt bỏ phần cành, lá bị héo chết

Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chưa thống kê được thiệt hại do bệnh này gây ra. Trước mắt, tỉnh khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm và kịp thời cắt bỏ phần cành, lá bị héo chết (phần có màu xám, thâm đen, khô), sau đó đốt tiêu hủy. Đồng thời, báo chính quyền địa phương gần nhất để được hướng dẫn sử dụng thuốc trị nấm bôi lên phần đầu, kết hợp phun thuốc lên phần cành bị cắt, ngăn chặn không cho nấm tấn công.

Ngoài ra, người dân cần cải tạo độ pH của đất bằng cách tưới vôi trực tiếp xuống đất sau 7-10 ngày rồi bón phân hữu cơ nhằm nâng độ pH lên, kết hợp làm đất tơi xốp để cây tăng cường sức chống chịu. Cắt tỉa tạo tán cây thoáng mát, rộng rãi để cây có thể nhận được ánh sáng.

Người dân lo lắng bệnh chết ngược đọt, cành sầu riêng lây lan rộng

Những tháng cuối năm (từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau), hoặc vào mùa mưa lũ, thường là thời điểm thuận lợi cho loại nấm này xâm nhập. Tuy nhiên, khi thời tiết khô hanh, xuất hiện nắng nóng sẽ hạn chế được sự phát triển của nấm bệnh.

NGỌC PHÚC