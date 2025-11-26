Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, TPHCM. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức khai mạc sáng 26-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự Diễn đàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi, lãnh đạo bộ ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Về phía TPHCM có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo UBND, sở ngành TPHCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên dự khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về phía đại biểu quốc tế, Diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế, 8 đoàn từ các địa phương quốc tế, 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu… Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự của Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler.

Sự đa dạng trong thành phần tham dự minh chứng cho uy tín và vị thế của Diễn đàn, kiến tạo một nền tảng đối thoại chiến lược toàn diện, có giá trị chuyên môn cao, thúc đẩy hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực kinh tế xanh, số và đổi mới sáng tạo.

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, ban ngành Trung ương và TPHCM dự khai mạc Diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự đa dạng trong thành phần tham dự minh chứng cho uy tín và vị thế của Diễn đàn nhằm kiến tạo một nền tảng đối thoại chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác đa quốc gia phát triển kinh tế xanh, số và đổi mới sáng tạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, khi mô hình tăng trưởng, chuỗi cung ứng và cấu trúc kinh tế toàn cầu tái định hình theo hướng xanh – số – bền vững. Cùng lúc, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và vật liệu mới đang tạo nên không gian phát triển hoàn toàn khác, với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quyết định trong mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, theo đồng chí Trần Lưu Quang, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, môi trường và chất lượng sống của người dân.

Với quan điểm xuyên suốt “lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển”, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng xác định đây là yêu cầu khách quan và là ưu tiên chiến lược cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí cho biết, sau khi sáp nhập, TPHCM trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo khát vọng vươn lên thành đô thị hiện đại, năng động và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế – nền tảng để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực. Để đạt mục tiêu đó, TPHCM xác định ba đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trên tinh thần đó, thành phố kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TPHCM thành Diễn đàn Kinh tế mùa thu – tạo cơ chế đối thoại thường niên, nơi tập hợp những chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp “có tâm, có tầm”, cùng góp ý và gợi mở giải pháp cho sự phát triển của thành phố và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Thực hiện: ĐÌNH DƯ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng trước phiên khai mạc Diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 hội tụ đủ điều kiện trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể, trên tinh thần cùng bàn – cùng làm – cùng lan tỏa.

Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng Diễn đàn Kinh tế mùa thu sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu; đồng thời trở thành “thương hiệu đặc trưng” của TPHCM – một trung tâm kinh tế tri thức và không gian gặp gỡ cho những sáng kiến tiên phong, hướng tới tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Diễn đàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mạnh mẽ, tạo thêm động lực để phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong giai đoạn cạnh tranh mới, bất kỳ quốc gia hay đô thị nào chậm một nhịp đều có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Đồng chí kêu gọi Chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật xem Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 như một cam kết hành động với mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể và kết quả minh bạch. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng Diễn đàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để thành phố và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

“TPHCM sẵn sàng là nơi tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, nơi khởi nguồn ý tưởng mới và lan tỏa các mô hình thành công cho cả nước”, Bí thư Thành ủy khẳng định. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu định hướng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng thế giới đang trải qua những biến động lịch sử, nơi các xu hướng phân cực chính trị, phân tách kinh tế, phân mảnh thể chế và chênh lệch phát triển ngày càng gia tăng. Di chứng của đại dịch, tăng trưởng toàn cầu chậm lại; nợ công nhiều nước tăng cao; thương mại và chuỗi cung ứng đứt gãy; sản xuất đình trệ, việc làm và sinh kế người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, theo Thủ tướng, không một quốc gia nào có thể tự giải quyết được các thách thức toàn cầu một mình, cũng như không ai có thể an toàn khi xung quanh vẫn còn bất an. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải kiên trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và thúc đẩy đoàn kết để tạo ra sức mạnh chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu định hướng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 Thủ tướng khẳng định rằng sự hội tụ giữa chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành động lực lớn của tăng trưởng toàn cầu. Đây là xu thế tất yếu và là ưu tiên hàng đầu đối với các nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam tiếp cận tiến trình này bằng ba quan điểm xuyên suốt: lấy con người, nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực; là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; và coi đổi mới sáng tạo, tư duy mới cùng sức mạnh của nhân dân, doanh nghiệp là nền tảng của phát triển. Việt Nam kiên quyết không đánh đổi công bằng xã hội, môi trường và an sinh để lấy tăng trưởng bằng mọi giá, đồng thời đẩy mạnh hội nhập, mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý cho dòng vốn xanh, công nghệ xanh và công nghệ số. Trong điều hành kinh tế - xã hội, Việt Nam tích cực hoàn thiện thể chế hiện đại, đồng bộ hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy cải cách hành chính nhằm biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh rằng nội lực, đặc biệt là con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa là yếu tố quyết định, chiến lược và lâu dài, trong khi ngoại lực như vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và sự hỗ trợ quốc tế là quan trọng và mang tính đột phá. Hai nguồn lực này phải được kết hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả để tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển. Quang cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt cho quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Con người tạo ra thể chế, mục tiêu và tầm nhìn; con người cũng là chủ thể thực thi mọi chiến lược. Việt Nam đang thúc đẩy liên kết giữa nhà trường, nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường lao động; đồng thời khuyến khích hợp tác chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử, bán dẫn và năng lượng mới. Thủ tướng cũng chia sẻ về quyết tâm đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo và phục vụ, tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và giảm thủ tục. Thủ tướng Phạm Minh Chính gọi đây là “cuộc cách mạng”, bởi hệ thống hành chính quốc gia đã hình thành hơn 80 năm và việc thay đổi đòi hỏi ý chí chính trị rất lớn, sự đồng thuận rộng rãi và hành động quyết liệt. Song song đó, Thủ tướng nhắc đến những bài học quan trọng rút ra trong hơn 8 thập niên phát triển của đất nước. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn; sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy vai trò nhân dân; và kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục đối diện nhiều bất định, Việt Nam khẳng định sẵn sàng đồng hành với các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các quốc gia cùng phát huy tinh thần “ba cùng”: cùng lắng nghe, cùng chia sẻ tầm nhìn và cùng hành động, để tất cả cùng phát triển và cùng thụ hưởng. Ảnh: HOÀNG HÙNG Theo Thủ tướng, đại dịch Covid-19 là minh chứng rõ ràng nhất rằng nhân loại chỉ có thể vượt qua khó khăn nếu biết chia sẻ và hợp tác. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Diễn đàn Kinh tế mùa thu trở thành không gian tăng cường kết nối tầm nhìn, thảo luận sáng kiến, thúc đẩy tin cậy, củng cố hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng phát huy tinh thần “ba cùng”: cùng lắng nghe, cùng chia sẻ tầm nhìn và cùng hành động, để tất cả cùng phát triển và cùng thụ hưởng. Thủ tướng bày tỏ niềm tin rằng khi chúng ta trao đi trí tuệ và niềm tin, những giá trị đó sẽ còn lại mãi, trở thành nền tảng để xây dựng một thế giới hòa bình hơn, đoàn kết hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.

Kỳ vọng Diễn đàn góp phần hình thành các mô hình hợp tác mới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực

* Trong thư chúc mừng gửi Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đọc, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, tiếp tục là điểm đến quan trọng của hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản đánh giá TPHCM không chỉ là trung tâm sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng, đồng thời là địa chỉ thu hút các ngành dịch vụ và tài chính khi thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đọc thư của Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng Diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nâng cao năng lực công nghiệp, phát triển công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng, trong đó có 15 dự án quy mô khoảng 20 tỷ USD đã được hai bên xác nhận. Bà kỳ vọng hợp tác song phương sẽ đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam và cho hòa bình, thịnh vượng của châu Á.

* Phát biểu chào mừng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học Kỹ thuật và Đổi mới Campuchia Hem Vanndy đánh giá chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” phản ánh trúng những thách thức mang tính định hình thời đại. Ông cho rằng thế giới đang được tái cấu trúc bởi ba động lực lớn: chuyển đổi xanh gắn với cam kết khí hậu, cuộc cách mạng số đang thay đổi năng suất và năng lực cạnh tranh và sự dịch chuyển mạnh của thương mại - chuỗi cung ứng dưới tác động bất ổn địa chính trị.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học Kỹ thuật và Đổi mới Campuchia Hem Vanndy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông, sự giao thoa giữa xu hướng xanh và xu hướng số mở ra cơ hội chưa từng có cho châu Á: các hệ thống sản xuất hiệu quả hơn, ngành kinh tế mới giá trị cao, mô hình quản lý năng lượng - môi trường dựa trên dữ liệu và mạng lưới đổi mới sáng tạo liên vùng. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn cơ hội, khu vực phải giữ vững nền tảng hòa bình và ổn định. Ông nhấn mạnh sức mạnh châu Á phụ thuộc vào khả năng kết nối số xuyên biên giới, hài hòa tiêu chuẩn, thu hút đầu tư xanh và củng cố chuỗi cung ứng. Campuchia đang đẩy mạnh đa dạng hóa công nghiệp, phát triển nhân lực chất lượng cao, tăng năng lượng tái tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi giá trị ASEAN và toàn cầu. Bộ trưởng kỳ vọng Diễn đàn sẽ góp phần hình thành các mô hình hợp tác mới, thúc đẩy liên kết xanh - số và mang lại tăng trưởng bền vững cho khu vực.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang nhấn mạnh chuyển đổi số - xanh mở ra cơ hội hợp tác chưa từng có cho châu Á. Ông cho biết Malaysia triển khai chiến lược nhằm xây dựng hệ thống quản trị dựa trên khoa học - công nghệ, thúc đẩy 10 động lực kinh tế - xã hội và 10 nhóm công nghệ mũi nhọn như năng lượng sạch, vật liệu tiên tiến, di chuyển thông minh hay y tế chính xác.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Bộ trưởng, điều quan trọng nhất của chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là cách công nghệ phục vụ con người để nâng cao sinh kế, mở rộng cơ hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Malaysia đã ban hành Bộ hướng dẫn đạo đức và quản trị AI (AIGE), bảo đảm minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong ứng dụng AI; đồng thời thúc đẩy phổ cập kỹ năng số thông qua Malaysia Digital Economy Blueprint và nâng cấp công nghiệp với Kế hoạch Công nghiệp mới 2030. Ông cho rằng ASEAN với hơn 680 triệu dân có thể định hình tiêu chuẩn số toàn cầu nếu các quốc gia đầu tư mạnh cho nhân lực, hài hòa chính sách và tăng cường hợp tác. Malaysia cam kết mở rộng trao đổi nhân lực, kết nối hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghệ trong toàn khu vực.

* Phát biểu chào mừng Diễn đàn, ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc gửi lời chúc mừng đến Chính phủ Việt Nam và Ban Tổ chức vì đã tạo nên một không gian đối thoại ý nghĩa về chủ đề chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số - xu thế đang định hình lại phát triển toàn cầu. Ông cho rằng hai động lực xanh và số đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc sản xuất, năng lượng và công nghệ tại nhiều nền kinh tế lớn.

Ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu chúc mừng Diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh nước này đã đặt phát triển xanh là ưu tiên chiến lược trong nhiều năm qua. Nhờ mở rộng nhanh năng lượng tái tạo, Trung Quốc đã góp phần giảm mạnh chi phí điện gió, điện mặt trời toàn cầu, đồng thời trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Từ thực tiễn, ông rút ra ba nhận định: chuyển đổi xanh đòi hỏi cải tổ kinh tế - xã hội toàn diện; công nghệ số là động lực tăng tốc xanh hóa; hợp tác quốc tế là yếu tố không thể thiếu.

Ông khẳng định Trung Quốc ủng hộ dòng chảy tự do của công nghệ xanh và nhấn mạnh biến đổi khí hậu “không có biên giới”. Ông bày tỏ kỳ vọng Diễn đàn sẽ góp phần tăng cường đồng thuận và thúc đẩy hợp tác để cùng hướng tới một tương lai xanh – sạch – bền vững.

MAI HOA - ÁI VÂN