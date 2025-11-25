Vựa hoa lớn nhất Thanh Hóa tất bật vào vụ tết

Thời gian này, người dân ở “vựa hoa” lớn nhất tỉnh Thanh Hóa đang tất bật xuống giống hoa chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng người trồng hoa vẫn kỳ vọng vào vụ mùa đem lại nguồn thu lớn nhất trong năm.

Clip: Làng hoa Đông Cương vào vụ tết

Làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng) là vựa hoa lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Làng hoa này không chỉ phục vụ người dân trong tỉnh mà còn cả các địa phương lân cận như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… Hiện làng có khoảng hơn 200 hộ trồng hoa. Hoa được người làng Đông Cương trồng quanh năm, nhưng tập trung trồng nhiều nhất là vào vụ tết.

Làng hoa Đông Cương (Thanh Hóa) vào vụ tết

Những ngày này, người làng Đông Cương tất bật từ sáng sớm đến tối để tưới cây, làm đất, cắt tỉa, bắt sâu; căng lưới chống sương muối, thắp đèn… chuẩn bị cho một vụ hoa tết.

Ông Đỗ Huy Luật, một người trồng hoa chuyên nghiệp của làng Đông Cương cho biết, vụ tết năm nay, gia đình ông trồng khoảng 20 vạn cây cúc cánh dài và cúc màu. Ngay từ khi xuống giống, cây phải được “chăm như chăm con mọn”. Bởi nếu không chăm, theo dõi sát sao, chỉ cần cây gặp nắng gắt hoặc rét đậm sẽ tác động mạnh đến quá trình sinh trưởng, tạo nụ, đơm hoa. Vì thế, người trồng hoa phải ở ngay tại ruộng hoa để “cùng cảm nhận thời tiết như hoa”, từ đó có cách chăm sóc, điều chỉnh nhà lưới, liều lượng phân bón, cắt tỉa… cho phù hợp.

Để điều chỉnh cây theo ý muốn, hoa nở đúng vào dịp tết, nhiều hộ dân ở làng Đông Cương đã đầu tư kinh phí khá lớn dựng hệ thống nhà lưới, tưới tiêu, ánh sáng…

Bà Đỗ Thị Thuyết (làng Đông Cương) chia sẻ, từ cuối tháng 9 Âm lịch, gia đình bà gần như không có ngày nghỉ để trồng và chăm hơn 4 vạn cây hoa cúc các loại.

Bà Thuyết kỳ vọng: “Cả năm chúng tôi trông chờ vào vụ tết. Có được ăn tết ngon hay không đều trông chờ cả vào vụ này. Mặc dù thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, nhưng chúng tôi tin hoa sẽ không phụ công người”.

>>> Những hình ảnh làng hoa Đông Cương chuẩn bị cho vụ hoa tết:

DUY CƯỜNG