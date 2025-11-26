Sẵn sàng nguồn hàng cung ứng cho thị trường

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công thương, PVOIL đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống pha chế xăng E10 trên nền tảng các cơ sở pha chế xăng sinh học E5 hiện có. Công tác đầu tư, hoán cải bồn bể, thiết bị và hệ thống điều khiển tự động đang được thực hiện đồng loạt tại các kho xăng dầu trên toàn quốc, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2025, đảm bảo sẵn sàng pha chế xăng E10 trên toàn hệ thống.

PVOIL cũng là doanh nghiệp tiên phong triển khai thí điểm kinh doanh xăng E10 từ tháng 8-2025 tại miền Bắc và miền Trung. Với định hướng dài hạn, PVOIL coi nhiên liệu sinh học là giải pháp chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trong giai đoạn thí điểm, PVOIL đã xây dựng các cơ sở phối trộn ethanol với xăng RON95, đưa xăng E10 vào hệ thống bán lẻ trực thuộc. Kết quả cho thấy, người dân dần chấp nhận khi được thông tin rõ ràng về an toàn và lợi ích môi trường.

Hiện PVOIL quản lý gần 1.000 cửa hàng cùng hệ thống kho cảng, trung tâm phối trộn trải dài toàn quốc, được nâng cấp đồng bộ từ bồn chứa đến hệ thống điều khiển. PVOIL không chỉ đáp ứng nhu cầu phân phối của mình mà còn sẵn sàng gia công, cung ứng xăng E10 cho các doanh nghiệp đầu mối khác, khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung nhiên liệu sinh học.

Ông Lê Trung Hưng thông tin thêm, PVOIL có 12 cơ sở pha chế xăng sinh học vận hành ổn định trên khắp cả nước. Về nguồn cung ethanol - nguyên liệu chính để pha chế xăng sinh học, PVOIL luôn duy trì liên kết chặt chẽ với các nhà máy ethanol trong nước để đảm bảo khoảng 50% nhu cầu nội địa, phần còn lại được nhập khẩu từ các thị trường uy tín như Mỹ, Brazil và Thái Lan. Nhờ đó, nguồn cung ethanol luôn ổn định, chất lượng cao và chi phí hợp lý…

Người dân mua xăng E10 tại cửa hàng xăng Petrolimex trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM chiều 24-11-2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cho hay, tập đoàn đang vận hành mạng lưới hơn 5.500 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và gần 3.000 đại lý, tổng đại lý trải khắp cả nước. Đây là kênh phân phối rộng lớn, có khả năng đưa xăng E10 tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng và đồng bộ.

Bên cạnh đó, hệ thống kho cảng, tuyến ống và các nhà máy pha chế hiện hữu của Petrolimex được đầu tư bài bản, có thể linh hoạt triển khai phối trộn ethanol với xăng khoáng để sản xuất xăng E10 với quy mô lớn, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp yêu cầu khí thải tiêu chuẩn EURO 5. Về nguồn nguyên liệu ethanol, Việt Nam hiện có một số nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu với tổng công suất thiết kế trên 500 triệu lít/năm, đủ để đáp ứng khoảng 70% nhu cầu phối trộn xăng E10 trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn cung ổn định, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ gia tăng mạnh từ năm 2026, Petrolimex đã tính toán phương án nhập khẩu bổ sung. Trong đó, Hoa Kỳ, quốc gia sản xuất ethanol lớn nhất thế giới từ bắp, là nguồn cung tiềm năng với lợi thế chi phí và chính sách thuế nhập khẩu giảm từ 10% xuống 5% theo chính sách thuế gần đây.

Brazil - quốc gia sản xuất ethanol chủ yếu từ mía đường, cũng là đối tác giàu kinh nghiệm, có sản lượng ổn định, sẵn sàng cung ứng cho thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Ấn Độ - nơi đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình pha trộn ethanol cũng có thể trở thành nguồn cung bổ sung quan trọng trong tương lai.

Hệ thống phối trộn hiện đại của Tập đoàn Petrolimex tại các kho đầu mối ở Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ có thể sản xuất xăng E10 theo yêu cầu, với năng lực đáp ứng 100% nhu cầu tiêu thụ của thị trường cả nước ngay từ giai đoạn đầu.

Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát (Lâm Đồng): Việc thúc đẩy tiêu thụ xăng E10 cần các chính sách ưu đãi, trợ giá hoặc khuyến khích từ Nhà nước. Tuy nhiên, nếu các biện pháp này không được thiết kế cẩn trọng, có thể dẫn đến biến động thị trường xăng dầu, gây bất ổn giá hoặc ảnh hưởng đến doanh nghiệp phân phối. Chính vì thế, cần những chính sách cụ thể vừa khuyến khích người dân sử dụng xăng E10, vừa đảm bảo thị trường xăng dầu vận hành ổn định. Mặt khác, cần có hệ thống phân phối đến các vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho người dân sử dụng xăng E10 ổn định, lâu dài.

THI HỒNG