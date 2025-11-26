Minh bạch hóa chất – “tấm vé” để dệt may vào sâu chuỗi cung ứng toàn cầu

Với ngành dệt may – lĩnh vực có chuỗi cung ứng rộng và sử dụng lượng hóa chất lớn – minh bạch, truy xuất nguồn gốc không chỉ là quy định mà còn là “giấy thông hành” để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sáng 26-11, tại TPHCM đã diễn ra hội thảo tập huấn “Đổi mới sinh thái trong ngành dệt may Việt Nam”.

Hội thảo do Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) phối hợp cùng Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP), Hội đồng kinh tế Liên hợp quốc châu Âu (UNECE), Hiệp hội nước và môi trường TPHCM, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Thí điểm đổi mới sinh thái tại Việt Nam”, nhằm giảm thiểu sử dụng và phát thải các hóa chất đáng lo ngại, trong đó có hóa chất hữu cơ bền vững (POPs), do UNEP chủ trì.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký VITAS cho biết, thế giới đang thay đổi mạnh mẽ trong quản lý hóa chất và chất thải. Các sáng kiến quốc tế như EU Green Deal, REACH, CSDDD đều đặt yêu cầu minh bạch dữ liệu hóa chất và giảm tác động môi trường trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Với ngành dệt may – lĩnh vực có chuỗi cung ứng rộng và sử dụng lượng hóa chất lớn – minh bạch, truy xuất nguồn gốc không chỉ là quy định mà còn là “giấy thông hành” để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Mai, dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong chính sách về môi trường và hóa chất, thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn đối mặt thách thức: dữ liệu hóa chất chưa được số hóa đầy đủ, chuỗi cung ứng thiếu kết nối thông tin, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế nguồn lực công nghệ. Minh bạch hóa còn rời rạc giữa các công đoạn sợi – dệt – nhuộm – may.

Dự án thí điểm đổi mới sinh thái do UNEP – UNECE – ENTEC triển khai được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới về an toàn hóa chất, đồng thời tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm nước – năng lượng – hóa chất và nâng cao hiệu quả tuân thủ nhờ dữ liệu số, blockchain.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Ban quản lý dự án, cho biết dự án sẽ đồng hành doanh nghiệp trong nhận diện vướng mắc, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững và tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

Các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ xu hướng chính sách và ứng dụng blockchain để cải thiện minh bạch, truy xuất nguồn gốc hóa chất trong ngành dệt may.

