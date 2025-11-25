Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 20 tập đoàn toàn cầu

Chiều 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do UBND TPHCM tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo 20 tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu thế giới. Cuộc trao đổi mở đã thể hiện rõ cam kết đồng hành của Chính phủ Việt Nam với mong muốn đầu tư mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế dành cho TPHCM.

Nhiều tập đoàn hàng đầu cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp 20 tập đoàn toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Không khí cuộc tiếp xúc diễn ra sôi nổi, khi các tập đoàn công nghệ, tài chính lớn nhất thế giới lần lượt bày tỏ kỳ vọng và đề xuất hướng hợp tác với Việt Nam. Phần lớn nhận định rằng TPHCM đang hội đủ điều kiện để trở thành một trung tâm tài chính thế hệ mới của châu Á, nhất là khi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng vững, cải cách thể chế mạnh và từng bước hoàn thiện hạ tầng số – năng lượng.

Ông Bruno Wu, Chủ tịch Sun Seven Stars, khẳng định tập đoàn sở hữu hệ sinh thái 2.164 mô hình AI – tương đương 85% lượng mô hình huấn luyện chuyên sâu trên toàn cầu, sẵn sàng triển khai tại Việt Nam. Với cộng đồng 220.000 kỹ sư AI, ông cho biết doanh nghiệp “muốn đưa kỹ sư quốc tế sang đào tạo kỹ sư Việt Nam, biến dữ liệu thành tài sản, xây dựng năng lực công nghiệp 4.0 và tiến tới công nghiệp 6.0”. Tập đoàn kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm ứng dụng AI công nghiệp cho khu vực.

Trong khi đó, ông Yang Peng, Giám đốc Ant International, nhìn thấy cơ hội để TPHCM dẫn đầu châu Á trong ba mảng tài chính tương lai gồm: tài chính thương mại, tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ (SME) và tài chính on-chain dựa trên tài sản số. Theo ông, Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM hoàn toàn có thể trở thành điểm kết nối tài chính thương mại không chỉ cho Việt Nam mà cho cả Đông Nam Á nếu biết tận dụng các công nghệ mới như AI tổng quát, blockchain và định danh số. Ant International mong muốn đặt TPHCM làm “home base” cho các chương trình số hóa khu vực.

Lãnh đạo 20 tập đoàn toàn cầu gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tín hiệu tích cực cũng đến từ thị trường vốn quốc tế. Ông Will Ross của Dragon Capital cho biết: “Các quỹ hưu trí khu vực đã bày tỏ quan tâm đầu tư vào hạ tầng Việt Nam ngay sau khi FTSE Russell nâng hạng thị trường”. Ông nhấn mạnh Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM sẽ là “cơ chế mở khóa dòng vốn dài hạn, giúp Việt Nam giảm chi phí vốn và nâng mức đóng góp của nhà đầu tư nội địa vào phát triển đất nước”. Liên minh Kinh tế toàn cầu mà ông đại diện cam kết triển khai 5-7 dự án thí điểm về thanh toán xuyên biên giới trong 12 tháng tới nhằm giảm chi phí chuyển tiền cho người lao động và tăng dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Ở lĩnh vực nền tảng số, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, thông tin nền tảng đang có hơn 70 triệu người dùng, trong đó 45 triệu người mua hàng với hơn 100 triệu giao dịch mỗi tháng, tổng giá trị giao dịch khoảng 10 tỷ USD. Ông đề xuất TPHCM hỗ trợ thủ tục để TikTok chuyển ba dịch vụ toàn cầu về Việt Nam gồm thương mại điện tử, tính toán số và logistics số, mà không làm gián đoạn dịch vụ cho gần 50 triệu khách hàng. Nếu được, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ thành lập công ty ngay trong tháng 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với các tập đoàn hàng đầu về mục tiêu phát triển và chính sách thu hút đầu tư phát triển của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngành tài chính – ngân hàng cũng thể hiện quyết tâm đồng hành. Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, đánh giá hạ tầng văn phòng, bảo hiểm, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ tài chính hỗ trợ là “xương sống” của một trung tâm tài chính quốc tế. Ông khẳng định ngân hàng sẵn sàng cùng thành phố góp ý, triển khai các cấu phần hạ tầng này theo trụ cột thứ hai mà thành phố đang hướng tới.

Tại cuộc gặp, nhiều doanh nghiệp nhấn mạnh kỳ vọng Chính phủ đẩy nhanh cấp phép cho các dự án công nghệ, năng lượng và bảo đảm mạng lưới truyền tải điện để hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo. Cần thiết thông qua hình thức hợp tác công - tư, thành phố thành lập một công ty phát triển hạ tầng với Nhà nước giữ vai trò chi phối, nhằm triển khai nhanh các hạng mục ưu tiên.

Một mối quan tâm chung của các tập đoàn là hạ tầng năng lượng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng Việt Nam muốn tăng trưởng nhanh thì phải có điện ổn định, nguồn năng lượng đủ lớn để vận hành trung tâm dữ liệu, tính toán AI và các ngành sản xuất công nghệ cao. Các tập đoàn năng lượng sạch và công nghệ pin đang muốn xem Việt Nam như điểm đến chiến lược nhưng kỳ vọng vào một khung chính sách dài hạn, ít thay đổi.

Chính phủ mở rộng cửa, thúc đẩy cải cách

Quang cảnh cuộc tiếp xúc, chiều 25-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần hợp tác của 20 tập đoàn toàn cầu. Thủ tướng khẳng định “điều vui mừng nhất là các bạn đều cam kết đầu tư vào Việt Nam, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin đối với chúng tôi”. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Vậy nên nền kinh tế cần vốn lớn để thực hiện mục tiêu này. Và muốn có vốn thì phải có thể chế thông thoáng, hạ tầng hiện đại và phương thức điều hành linh hoạt.

Thủ tướng chia sẻ Chính phủ nhất trí với các kiến nghị về phát triển hạ tầng dữ liệu, AI, trung tâm dữ liệu, blockchain, thương mại số, năng lượng tái tạo và cơ chế sandbox cho tài sản số. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang triển khai đồng thời chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, xem đây là động lực tăng trưởng mới bên cạnh đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng cũng đặt kỳ vọng vào ba yếu tố: lắng nghe – hành động nhanh – hiệu quả đo đếm được. Theo đó, đã nói là làm, đã làm là phải có sản phẩm đo đếm được, lượng hóa được”. Do vậy, Việt Nam cũng kêu gọi doanh nghiệp cùng chung tay theo tinh thần “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công – tư đồng hành, người dân và doanh nghiệp thụ hưởng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ luôn lắng nghe, chia sẻ và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn đồng hành trong hành trình đầu tư và phát triển tại Việt Nam, trong đó có phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước lo ngại của doanh nghiệp về năng lượng, Thủ tướng khẳng định tổng nguồn điện của Việt Nam không thiếu. Khó khăn thiếu điện năm 2023 chỉ là cục bộ và thuộc về vấn đề điều hành. Chính phủ đang tăng tốc đầu tư truyền tải, đa dạng hóa nguồn điện, thúc đẩy năng lượng tái tạo, sử dụng điện hiệu quả và giảm chi phí để bảo đảm nguồn điện rẻ – ổn định – bền vững.

“Chúng ta phải có tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Chính phủ luôn lắng nghe, chia sẻ và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn đồng hành trong hành trình đầu tư và phát triển tại Việt Nam, trong đó có phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM”, Thủ tướng nhấn mạnh.

ÁI VÂN - MAI HOA