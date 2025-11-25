Hơn 500 trí thức trẻ và nhà lãnh đạo toàn cầu đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Hơn 500 thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu đã cùng gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ tầm nhìn về tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Quang cảnh talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 25-11, talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”. Chương trình có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của UNESCO, RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC, talkshow quy tụ hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, cùng lãnh đạo các bộ ngành, UBND TPHCM.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, sáng 25-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về phía khách quốc tế có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cùng đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu.

Đây là hoạt động mở màn của Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 - nơi thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu cùng gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ tầm nhìn về một tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Từ phải sang: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà dự talkshow. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chương trình, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler sẽ trình bày về bối cảnh và xu hướng phát triển toàn cầu trong kỷ nguyên số, khơi dậy tinh thần của giới trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số và xanh, hướng tới phát triển bền vững dưới góc nhìn toàn cầu.

Giám đốc điều hành WEF cũng sẽ thảo luận cùng 6 đại diện trẻ Việt Nam, gồm sinh viên tiêu biểu RMIT, nhà khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, trí thức, viên chức và đại diện Global Shapers Community TPHCM. Các diễn giả trẻ chia sẻ về khát vọng, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đồng thời trao đổi về vai trò dẫn dắt của giới trẻ trong quá trình chuyển đổi số và xanh tại TPHCM.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao đổi với các đại biểu dự talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hơn 500 bạn trẻ, doanh nghiệp... tham dự talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: TPHCM - nơi mỗi bạn trẻ đều có cơ hội tỏa sáng Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thế hệ trẻ là trung tâm của sự chuyển đổi trong kỷ nguyên thông minh. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, những chia sẻ của các diễn giả hôm nay sẽ giúp các bạn trẻ tìm thấy định hướng, cơ hội và động lực để tự tin bước vào một thời đại phát triển hoàn toàn mới, thời đại mà trí tuệ nhân tạo, công nghệ và dữ liệu đang tái định hình mọi mặt đời sống. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Cơ hội chưa bao giờ mở rộng như hôm nay, nhưng thách thức cũng chưa từng lớn như vậy. Ảnh: HOÀNG HÙNG “Cơ hội chưa bao giờ mở rộng như hôm nay, nhưng thách thức cũng chưa từng lớn như vậy”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ. Đồng chí cũng cho biết TPHCM đang nỗ lực mạnh mẽ để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước và khu vực. Nghị quyết 98 đã mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới, cho phép thành phố thử nghiệm những mô hình chưa từng có tiền lệ. Các sáng kiến mang tính chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đang được triển khai để đưa TPHCM trở thành điểm hội tụ của công nghệ tài chính và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hàng trăm trí thức trẻ, thanh niên tiêu biểu tham gia đối thoại tại talkshow. Ảnh: HOÀNG HÙNG Song song đó, TPHCM luôn xem giáo dục - đào tạo là nền tảng chiến lược với hệ thống đại học mạnh, nhiều chính sách hỗ trợ và mô hình phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước - nhà trường – doanh nghiệp, giúp tri thức đi vào thực tiễn và tạo động lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố xác định chiến lược “Hợp tác toàn cầu – Hành động địa phương” nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững. Theo Chủ tịch UBND TP, sự đồng hành của các chuyên gia WEF, Liên hợp quốc và đối tác quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần năng động, cởi mở và quyết liệt của TPHCM từ tư duy đến hành động. Sự kiện mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 hướng đến người trẻ - trung tâm của mọi chính sách và sự chuyển đổi trong kỷ nguyên thông minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG Thành phố đang thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số đô thị trong giao thông, giáo dục, y tế; tăng tốc chiến lược tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển đô thị sáng tạo và đặt con người – đặc biệt là người trẻ – ở trung tâm của mọi chính sách. Mục tiêu cao nhất là kiến tạo một đô thị bền vững, nhân văn, nơi mọi người đều có cơ hội phát huy tài năng và không ai bị bỏ lại phía sau. Hướng đến hơn 500 bạn trẻ có mặt tại hội trường, Chủ tịch UBND TPHCM gửi thông điệp mạnh mẽ: Các bạn chính là thế hệ thông minh đương thời – sinh ra trong kỷ nguyên số, có tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và tinh thần dám nghĩ – dám làm – dám thất bại để trở nên mạnh mẽ hơn. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tối đa tiềm năng, từ đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số, hạ tầng 5G, nền tảng dữ liệu đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ; đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với không gian sáng tạo, trung tâm innovation hub và cơ chế thử nghiệm sandbox cho các mô hình mới. “Mục tiêu của chúng tôi là đưa TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực – nơi mỗi bạn trẻ đều có cơ hội học tập, khởi nghiệp và tỏa sáng”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Các chuyên gia quốc tế đối thoại với các bạn trẻ Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là lớp trẻ thông minh, sáng tạo, nhiệt huyết

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác trong việc tổ chức chương trình ý nghĩa dành riêng cho thế hệ trẻ, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Theo Phó Thủ tướng, thế giới đang chứng kiến những biến chuyển sâu sắc mang tính bước ngoặt của thời đại. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn… đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, từng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước thu nhập cao vào năm 2045 – tiến vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Thủ tướng khẳng định, trong mọi ưu tiên phát triển, thế hệ trẻ luôn được đặt vào vị trí trung tâm với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. TPHCM – trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để trở thành điểm hội tụ của các sáng kiến, mô hình phát triển bền vững tầm khu vực và quốc tế, đồng thời là điểm đến lý tưởng cho người trẻ phát huy trí tuệ và tài năng.

Chính phủ đã và đang trao cho Thành phố nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, cho phép thử nghiệm những mô hình chưa có tiền lệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhân tài. Với niềm tin vào sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực để Thành phố vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh talkshow, sáng 25-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Các bạn là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt quyết định thành công của những chính sách vượt trội, đột phá của TPHCM và của cả nước” - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Theo Phó Thủ tướng, lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là hơn 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ thông minh, sáng tạo, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến.

NHÓM PHÓNG VIÊN