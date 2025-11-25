TPHCM đối thoại với 500 CEO toàn cầu về 5 trụ cột phát triển

Chiều 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức đã diễn ra chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề "TPHCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".

Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, cùng lãnh đạo các bộ ngành, sở ngành TPHCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự chương trình CEO 500 - TEA Connect. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về phía khách quốc tế có Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler và đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự chương trình CEO 500 - TEA Connect. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TPHCM sau sáp nhập đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao, đó là trở thành một đô thị hiện đại, năng động, đáng sống, có sức cạnh tranh toàn cầu. Với hơn 14 triệu dân, đóng góp gần 25% GDP cả nước, TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế. Tuy nhiên, tầm vóc “đô thị quốc tế” không chỉ được đo bằng quy mô dân số hay đóng góp kinh tế, mà còn ở chất lượng tăng trưởng, năng lực kết nối, hiệu quả quản trị, mức độ sáng tạo và chất lượng môi trường sống, làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự chương trình CEO500 - TEA Connect. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chính vì vậy, TPHCM đang triển khai chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, định hình mô hình đô thị đa cực đa trung tâm, hướng tới 3 vùng động lực và các hành lang kinh tế, dựa trên 5 trụ cột chiến lược bao gồm: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trong đó công nghệ số, bán dẫn, dữ liệu lớn là động lực xuyên suốt; logistics và thương mại tự do, gắn với cảng biển – cảng hàng không – khu mậu dịch tự do; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa, tạo giá trị gia tăng từ văn hóa sáng tạo nghệ thuật, sự kiện quốc tế; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, hướng đến chuẩn khu vực và quốc tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi gặp gỡ 500 CEO. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong hành trình đó, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đối mặt với nhiều thách thức lớn. Đó là áp lực quản trị của một đô thị siêu lớn với tốc độ tăng trưởng cao; sự thiếu hụt nguồn lực tài chính, công nghệ, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao; hệ thống logistics và hạ tầng giao thông cần tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó là yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản trị số; cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực và thế giới.

Do đó, bên cạnh đổi mới nội lực, việc mở rộng hợp tác - thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Một đô thị tầm quốc tế phải được xây dựng trên nền tảng của mạng lưới đối tác sâu rộng, tri thức toàn cầu và hệ sinh thái doanh nghiệp năng động trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh chương trình CEO 500 - TEA Connect. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định chương trình CEO 500 - TEA Connect được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại chiến lược, cởi mở và tin cậy giữa lãnh đạo thành phố với đội ngũ chuyên gia, học giả và các CEO hàng đầu trong nước, quốc tế. Các nội dung trao đổi tập trung vào 5 trụ cột phát triển chiến lược, đóng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM trong giai đoạn mới.

"Trên tinh thần kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm hành động, phản hồi có trách nhiệm, TPHCM trân trọng mọi sáng kiến được chia sẻ và cam kết tiếp thu nghiêm túc, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các khuyến nghị tại diễn đàn lần này", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

