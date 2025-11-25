Khai mạc GRECO 2025: Thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với công nghệ 4.0 và AI

Sự kiện thể hiện quyết tâm của TPHCM trong xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn và tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Tối 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức, TPHCM đã khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 (GRECO 2025) tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khai mạc GRECO 2025 tối 25-11. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, thành phố đang hướng tới hình ảnh một đô thị xanh, thông minh, phát triển dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy con người làm trung tâm. Theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, GRECO 2025 là cơ hội để khẳng định vai trò của TPHCM trong dẫn dắt xu hướng tăng trưởng xanh gắn liền với công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI).

Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh sáng chế, công nghệ 4.0”, GRECO 2025 được kỳ vọng trở thành sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, nơi kết nối các giải pháp công nghệ đột phá, đặc biệt là các ứng dụng AI trong sản xuất, thương mại và quản trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Lãnh đạo TPHCM cho biết thành phố đang ở giai đoạn bản lề của chiến lược phát triển, nhất là khi hạ tầng – kinh tế đã kết nối hoàn chỉnh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), để hình thành “tam giác vàng” kinh tế năng động nhất cả nước. Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TPHCM xác định đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế theo hướng dựa trên công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện.

“GRECO 2025 sẽ là cầu nối thúc đẩy gắn kết giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Các gian hàng tại GRECO 2025. Ảnh: ĐÌNH DƯ

GRECO 2025 được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận công nghệ mới, giao lưu với các tập đoàn trong và ngoài nước, từ đó chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, ứng dụng kinh tế tuần hoàn để nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Không gian trưng bày năm nay gồm 3 phân khu chính: khu công nghệ cao giới thiệu các thành tựu AI, công nghệ bán dẫn, vi mạch và ứng dụng số phục vụ chuyển đổi xanh; khu sản phẩm chuyên ngành với các giải pháp năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, tài chính xanh, du lịch và tiêu dùng xanh; khu phát triển bền vững tôn vinh doanh nghiệp theo định hướng ESG và các startup đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các khách mời tham quan gian hàng tại GRECO 2025. Ảnh: ĐÌNH DƯ



Song song hoạt động triển lãm, GRECO 2025 còn có chuỗi hội thảo về công nghiệp bán dẫn, chương trình kết nối B2B, hoạt động cộng đồng “đổi rác lấy quà” và các chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi tối, kết hợp truyền thống và công nghệ hiện đại, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh.

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trong – ngoài nước, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của TPHCM trong phát triển kinh tế xanh và ứng dụng công nghệ mới.

ĐÌNH DƯ