Đóng, xóa lối đi tự mở ngang qua đường sắt Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi

Tính đến đầu tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi còn 38 lối đi tự mở. Dự kiến trong tháng này, Quảng Ngãi tiếp tục ra quân đóng, xóa thêm 8 lối đi tự mở gây mất an toàn giao thông đường sắt Bắc - Nam.

Đầu tháng 4, Đội CSGT Đường sắt số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an), Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình cùng chính quyền thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đóng, xóa bỏ các lối đi tự mở gây mất an toàn giao thông (ATGT) đường sắt Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng ra quân xóa lối đi tự mở đoạn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian qua, lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao, nhiều lối đi tự mở qua đường sắt có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông, nhất là đoạn tuyến có tầm nhìn hạn chế, độ dốc lớn, mặt đường gồ ghề.

Điển hình như lối đi tự mở tại Km991+500, Km993+380 thôn Tấn Lộc (xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) nằm giữa khu dân cư, có độ dốc rất lớn và bị che khuất tầm nhìn bởi công trình nhà dân, cây cối rậm rạp.

Ông Trần Ba, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn (Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình) cho biết, trên đoạn tuyến đường sắt từ Km976+00 - Km998+500, qua địa bàn thị xã Đức Phổ có 21 lối đi tự mở qua đường sắt, uy hiếp đến an toàn chạy tàu trên tuyến. Để đảm bảo ATGT đường sắt, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã có văn bản gửi chính quyền thị xã Đức Phổ đề nghị đóng, xoá các lối đi tự mở.

Tính từ đầu năm đến tháng 4, trên địa bàn thị xã Đức Phổ đã đóng, xoá bỏ được 6 lối đi tự mở.

Xóa lối đi tự mở, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại Quảng Ngãi

Trung tá Trần Hải Hoàng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 38 lối đi tự mở. Trên cơ sở hướng dẫn, đôn đốc của Đội CSGT Đường sắt số 2, hiện chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đóng xóa 8 lối và dự kiến đến cuối tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn lại khoảng 30 lối đi tự mở qua đường sắt.

NGUYỄN TRANG