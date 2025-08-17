Pháp luật

Đột kích nhà hàng và vũ trường, phát hiện 145 đối tượng dương tính ma túy

Có đến 145 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy khi công an đột kích nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory.

Trưa 17-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 23 giờ 45 phút ngày 16-8, khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ công an do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đồng loạt kiểm tra đối với 2 cơ sở, gồm Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng Bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó: 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”. 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật, tài liệu liên quan.

Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory, đã phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó: 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính.

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG - TRẦN KHÔI

